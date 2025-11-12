Iluminação de Natal no Funchal a partir de 1 de Dezembro

As iluminações natalícias do Funchal já estão a ser montadas desde o início de outubro e, como é habitual, acendem no primeiro dia de dezembro, informou hoje a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura da Madeira.

De acordo com a tutela, as iluminações, que estarão ligadas até à madrugada de 08 de janeiro, abrangem as principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins.

Numa nota enviada à agência Lusa, a secretaria regional informa que a cerimónia oficial de inauguração das luzes de Natal está marcada para 01 de dezembro, às 19:00, na Praça do Povo, tendo "como novidade um ecrã LED com projeção de vídeos alusivos à Madeira, além de um palco para espetáculos".

Segue-se um concerto de Beatriz Caboz, com a Orquestra de Jazz do Funchal, que assinala o arranque oficial desta programação natalícia organizada pelo executivo insular.

As luzes acendem às 18:00 e serão apagadas à 01:00 na maior parte dos dias, exceto em 23, 24 e 31 de dezembro, com as iluminações a serem desligadas às 06:00, e nos dias 25 e 30 de dezembro a desligarem às 04:00.

No Porto Santo, a cidade Vila Baleira estará iluminada entre os dias 01 de dezembro e 07 de janeiro, entre as 18:00 e a 01:00, com exceção dos dias 24 e 31 de dezembro, que se prolonga até às 04:00.

As iluminações deste ano serão semelhantes às do ano passado, uma vez que o executivo madeirense lança um concurso público para dois anos.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP) lançou dois concursos públicos, no valor total de 3,6 milhões de euros (sem IVA), para a conceção, construção, montagem e desmontagem das iluminações de Natal e Ano Novo em 2024/2025 e 2025/2026 e de Carnaval este ano e no próximo.

Citado na nota, o secretário do Turismo salienta que "não estão previstas grandes alterações no conceito decorativo", considerando que "foi muito bem recebido pelo público e consolidou a imagem do Natal madeirense.

Este modelo de concurso, válido por dois anos, permite "garantir a continuidade e a qualidade artística das iluminações natalícias, otimizando recursos e assegurando a execução atempada dos trabalhos", considerou.

"Entre os principais elementos decorativos, mantém-se, assim, o 'Caminho Celestial das Tempestades', no Cais do Funchal --- uma instalação imersiva e interativa com tecnologia de realidade aumentada que convida os visitantes a explorar um percurso de luzes, sons e efeitos visuais", é destacado no comunicado.

A zona entre a Rua Fernão de Ornelas e o jardim municipal volta a inspirar-se na borboleta Cleópatra-da-madeira, "uma espécie endémica conhecida pela sua luminosidade natural".

Na Praça do Povo, voltará a ser instalada uma árvore de Natal interativa com 30 metros de altura, "decorada com peças suspensas que simulam uma pauta musical e integram experiências de realidade aumentada".

"Outros espaços emblemáticos, como a Praça Colombo, a Praça CR7 e a Avenida Sá Carneiro, manterão igualmente as suas instalações temáticas, incluindo o teto de medusas luminosas sobre o passeio marítimo", refere a Secretaria Regional de Turismo.

Eduardo Jesus aponta ainda que o projeto em vigor se foca na sustentabilidade e na eficiência energética, "recorrendo exclusivamente a tecnologia LED e a materiais recicláveis".

"As iluminações fazem parte da identidade emocional da festa regional, são um convite à partilha e à celebração e representam um momento de grande orgulho para todos os madeirenses e porto-santenses", realça o governante.