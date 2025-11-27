‘Árvore de Natal dos Patudos’ quer dar 'uma família' aos animais da SPAD

A campanha de sensibilização '‘Árvore de Natal dos Patudos', levada a cabo pela Câmara Municipal da Ribeira Brava pretende oferecer aos animais errantes do município, que se encontram na SPAD, uma nova oportunidade nesta época festiva.

À entrada do edifício da Câmara Municipal é possível encontrar uma árvore decorada com bolas personalizadas, cada uma representando um animal disponível para adopção. "A ideia é sensibilizar a população a escolher uma das bolas, visitar a SPAD, conhecer o patudo correspondente e poder oferecer-lhe um lar definitivo", explica nota à imprensa.

Hélder Gomes, vice-presidente da autarquia, diz que é possível salvar os animais através do carinho e afecto. “Nesta época de união e solidariedade, convidamos as famílias da Ribeira Brava a virem conhecer estes patudos e dar-lhes finalmente o lar que merecem", afirma, salientando que esta campanha “só faz sentido com a participação da nossa população que pode contribuir para um Natal mais solidário para os nossos animais".

O que se pretende é uma adopção responsável e o reforço do espírito solidário do Natal, "já que um simples gesto pode transformar vidas e criar histórias de afecto e esperança que perduram muito além da quadra festiva".