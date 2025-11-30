Cruzeiro de Leonardo Jardim falha subida ao segundo lugar do Brasileirão

O Cruzeiro, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim falhou no sábado a subida ao segundo lugar do campeonato brasileiro de futebol, ao empatar 1-1 no reduto do Ceará, em encontro da 36.ª jornada.

A formação da casa adiantou-se aos 56 minutos, com um tento de Vinicius Zonocelo, ex-jogador do Estoril Praia, e o conjunto de Belo Horizonte chegou ao empate aos 71, graças a um golo na própria baliza de Willian Machado.

Com este resultado, e com duas jornadas por disputar, o Cruzeiro manteve-se em terceiro, com 69 pontos, menos um do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, e menos seis do que o líder Flamengo.

O Flamengo pode sagrar-se campeão brasileiro na quarta-feira, precisamente na receção ao Ceará, depois de no sábado ter arrebatado a Libertadores, ao vencer o Palmeiras por 1-0, em Lima, com um tento do ex-portista Danilo.