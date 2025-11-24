Cruzeiro vence no Brasileirão e garante qualificação direta para a Libertadores

O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, venceu no domingo na receção ao Corinthians, por 3-0, em jogo da 35.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, assegurando a presença na Taça Libertadores da próxima época.

O avançado Kaio Jorge marcou os dois primeiros golos dos anfitriões, aos 26 e 49 minutos, tendo o médio equatoriano Keny Arroio fechado a contagem, aos 64, antes de o médio venezuelano José Martínez ter sido expulso na equipa visitante, aos 83.

O Cruzeiro consolidou o terceiro lugar no campeonato e assegurou a qualificação direta para a próxima edição da Taça Libertadores, a mais importante competição sul-americana de clubes, reservada aos quatro primeiros classificados do Brasileirão, abaixo do qual já não pode cair.

A equipa de Leonardo Jardim, que esta época disputou a Taça Sul-americana, a segunda prova continental, reduziu para dois pontos o atraso para o Palmeiras, segundo colocado no campeonato brasileiro, aproveitando o empate 0-0 concedido pela formação treinada pelo compatriota Abel Ferreira na receção ao Fluminense.

O Palmeiras, que disputa no sábado a final da Taça Libertadores, frente ao Flamengo, deixou o clube do Rio de Janeiro um pouco mais isolado na liderança do Brasileirão, com quatro pontos de vantagem, quando estão apenas nove em disputa nas últimas três jornadas.