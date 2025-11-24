Cruzeiro nos Fiordes da Noruega

Se um cruzeiro pelos magníficos fiordes gelados do norte da Europa faz parte dos seus sonhos de viagem, comece já a transformá-lo em realidade em 2026.

A Intertours sugere-lhe um cruzeiro a bordo do Costa Diadema pelos fiordes noruegueses, com início em Copenhaga e terminando em Hamburgo, mas incluindo voos com partida / regresso a Lisboa e assistente privativo em toda a viagem.

Com datas programadas para 30 de Maio, 6 de Junho, 11 e 18 de Julho, 15, 22 e 29 de Agosto e 5 de Setembro, o itinerário passará por Hellesylt, Geiranger, Alesund (ou Bergen ou Olden, consoante a data escolhida), Stavanger, Kiel, Hamburgo para depois regressar a Lisboa.

O preço começa nos 2 443€ por pessoa em cabine dupla interior e inclui voos TAP em classe económica com uma bagagem até 23 kg, acompanhamento por Assistente durante todo o cruzeiro, visita de meio-dia a Hamburgo e Copenhaga com guia local em português, transporte em autocarro de turismo para os percursos indicados no itinerário, cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas incluídas - pacote Lunch & Dinner), excepto o almoço do 7.º dia, visitas panorâmicas em tour regular com guias locais de língua espanhola ou inglesa (mediante disponibilidade) em Geiranger, Bergen ou Alesund (conforme data de partida) e Stavanger, Seguro Multiviagens Plus Cruzeiro, taxas de cidade, turismo, serviço e IVA, taxas portuárias e taxas de serviço no navio e taxas de aviação, sujeitas a alteração.

Não inclui voo de / para Funchal, despesas de reserva, despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @Unsplash