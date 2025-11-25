Miguel Moita é o eleito para treinar o Marítimo

Miguel Moita deverá ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do Marítimo. O técnico de 42 anos, antigo adjunto do madeirense Leonardo Jardim, está sem clube por opção, precisamente porque pretende iniciar agora a sua carreira como treinador principal.

Licenciado em Educação Física pela Universidade do Porto e detentor da licença UEFA PRO, Miguel Moita passou 16 anos ao lado de Leonardo Jardim, acompanhando-o em clubes como Desportivo de Chaves, Beira-Mar, Sp. Braga, Sporting, Olympiakos e Mónaco. Conta ainda com experiência no Médio Oriente, com passagens pelo Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Rayyan.

O currículo é vasto: Liga dos Campeões Asiática de 2021, campeonatos nacionais na Grécia, França, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e experiência directa com estrelas como Mbappé, Bernardo Silva ou Falcão.

Trata-se, por isso, de um nome com forte experiência internacional e que chega à Madeira para assumir o comando técnico dos verde-rubros após a saída inesperada de Vítor Matos para o Swansea.

A oficialização deverá surgir nas próximas horas.