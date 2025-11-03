Dupla campeã do mundo é cabeça de cartaz do Open da Madeira de Bridge

A edição de 2025 do 'Open Internacional de Bridge da Madeira' conta com a presença de alguns dos maiores nomes do bridge mundial.

Entre os destaques estão Miguel Palma, considerado o melhor jogador português da actualidade, e a dupla Merel Bruijnsteen e Doris van Delft, campeãs do mundo por equipas na Venice Cup, realizada em Agosto na Dinamarca.

Também participam jogadores internacionais de topo como os suecos Frederik Nystrom e Peter Bertheau, o dinamarquês Martin Schaltz, o norueguês Christian Bakke e a holandesa Anna Tjebbe.

O torneio decorre no Hotel VidaMar, tendo iniciado esta terça-feira a fase principal com o Open Pairs (4 a 6 de Novembro), seguido pelo Open de Equipas (7 a 9 de Novembro). O programa inclui torneios paralelos e iniciativas sociais e solidárias.

Realizou-se, hoje, o tradicional welcome cocktail, marcando o início oficial do evento e proporcionando momentos de convívio e troca de experiências entre os participantes.

Esta edição reúne 926 participantes de 48 países, com a presença de 10 árbitros internacionais, de Eric Laurant, presidente da Liga Europeia de Bridge (EBL), e do jornalista britânico Mark Horton, especialista em bridge europeu, reforçando a projecção mediática internacional do evento.

As provas paralelas iniciaram-se a 30 de Outubro com torneios como Pares Matchpoint, Pares IMPs, Torneio Solidário e Pares Warm-Up, distribuindo um total de 52 mil euros em prémios monetários e consolidando a Madeira como palco de excelência para o bridge internacional.