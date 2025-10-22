Jovem estrela madeirense Madalena Costa é campeã do Mundo sénior

A madeirense Madalena Costa fez história no Mundo da patinagem artística ao sagrar-se, com apenas 17 anos de idade, campeã do Mundo de patinagem livre no escalão sénior.

Depois de ter somando uns brilhantes 93,92 pontos no programa curto realizado na segunda-feira na 69.ª edição dos Mundiais da modalidade, que está a ter lugar em Pequim, China, hoje a jovem patinadora do Sports Club Santacruzense voltou a ser melhor que as restantes adversárias, num total de 31, e somou 166,33 no programa longo o que permitiu festejar o ouro mundial com um somatório de 260,15 pontos.

Depois do inédito título de campeã da Europa sénior, alcançado em Setembro deste ano, em Trieste, Itália, a jovem estrela madeirense encantou o Mundo e subiu ao topo do pódio.