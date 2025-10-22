Madeira recebe maior Open Internacional de Bridge de sempre

A Madeira prepara-se para acolher o XXVIII Open Internacional de Bridge da Madeira entre 30 de Outubro e 10 de Novembro, no Funchal, num evento que reunirá cerca de 900 jogadores provenientes de 48 países. Organizado pela Associação de Bridge da Madeira (ABM), trata-se do maior torneio de sempre realizado em Portugal e um dos maiores da Europa, garante a organização.

O evento, que decorrerá no Hotel VidaMar, distribui 52 mil euros em prémios monetários e inclui dois eventos principais – Pares (4 a 6 de Novembro) e Equipas (7 a 9) –, para além de várias provas paralelas e iniciativas sociais e solidárias.

Miguel Teixeira, presidente da ABM, destaca a evolução da competição: "O torneio cresceu mais de 50% em apenas três anos, o que confirma o reconhecimento internacional da Madeira como destino de excelência para este tipo de eventos".

A organização estima que o impacto económico direto do Open ultrapasse os dois milhões de euros, beneficiando setores como alojamento, restauração, comércio e serviços. O evento atrai um público com elevado poder de compra e longa estadia média na região.

"O Open é uma montra excepcional para a Madeira. Os participantes vêm jogar, mas ficam rendidos ao acolhimento, ao clima e à gastronomia", sublinha Miguel Teixeira.

A competição contará com a participação de nomes de topo da Islândia, Holanda, Noruega, Alemanha, Dinamarca, Espanha e Portugal. O torneio terá ainda a presença do jornalista britânico Mark Horton, uma referência na imprensa especializada em bridge.

"Este Open é hoje uma marca da Madeira. Um torneio que une excelência desportiva, convívio internacional e uma promoção inestimável do destino", conclui o presidente da ABM.