“Madalena pequenina que tinha sonhos muito grandes”… é campeã do Mundo

Pouco depois de ter alcançado o título de campeã do Mundo de patinagem artístico, feito nunca antes alcançado por Portugal quer na disciplina livre, quer no escalão sénior, Madalena Costa mostrava feliz e realizada por ter conseguido conquistar um sonho de criança, com apenas 17 anos, que foi o de campeã mundial sénior.

“Sinto-me muito feliz e satisfeita com a minha capacidade de estar num escalão com atletas mais velhas, e de conseguir fazer aquilo que me tinha proposto. Muito realizada com o trabalho feito juntamente com a minha equipa técnica, e com ainda mais motivação para continuar a treinar e a conquistar novos títulos, novos elementos, e a continuar a fazer história na modalidade”, começou por adiantar a jovem madeirense à assessoria de imprensa da Federação de Patinagem de Portugal.

“Este título representa tudo o que abdiquei todos os dias e todas as horas que passei a treinar, enquanto os meus amigos saíam e divertiam-se. Também todos aqueles dias que talvez não me apetecesse levantar para ir treinar e que, com a ajuda da minha mãe que é a minha treinadora, consegui superar esses obstáculos", acrescentou para depois reforçar que:

"Representa tudo isso e muito mais: representa a Madalena pequenina que tinha sonhos muito grandes, mas provavelmente não tão grandes como estar a competir num campeonato do mundo apenas com 17 anos, em sénior, e sair com a medalha de ouro." Madalena Costa, campeã do Mundo sénior de patinagem artística livre

Já a terminar a jovem patinadora do Sporting Club Santacruzense acrescentou que o 'ouro' "representa ainda todo o trabalho, toda a ambição que é cada vez maior, apesar de tantos títulos que já consegui alcançar. Agora é ir para casa, descansar e aproveitar este momento tão especial, para depois começar já a preparar a próxima época".