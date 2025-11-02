XXVIII Open Internacional Bridge na Madeira já regista os primeiros vencedores
Competição vai distribuir mais de 52 mil euros em prémios
Já arrancou no hotel VidaMar, a competição do XXVIII Open Internacional Bridge na Madeira, que junta 926 participantes de 44 nacionalidades e com árbitros internacionais e que vai distribuir mais de 52 mil euros em prémios. Os primeiros vencedores já são conhecidos, depois da competição ter começado na quinta-feira.
Nick Nautilus e Frederic Boldt, com 65,24%, foram os vencedores, na quinta-feira, em Match-Point de Pares Norte-Sul. No pódio seguiram-se Marie Therese Hambrick e Sarko Kassabian (62,96%) e Ron Tacchi e Monika Kummel (61,97%). No que diz respeito a Este-Oeste, os melhores foram Kristinn Olafsson e Aron Thorfinnsson (63,89%), com Michel e Françoise Ingelbert (59,76%) e Teresa Dekoster e Jean de Villenfagne (58,19%) a completarem o pódio.
Já na sexta-feira, o Pares IMPs, disputado por 72 pares, confirmou novos vencedores: em Norte-Sul, Gerwin Middelkoop e Arjen Salari alcançaram 48,63 pontos, enquanto em Este-Oeste, Karl Gretar Karlsson e Aron Thorfinnsson lideraram com 50,93 pontos.
Quanto aos resultados obtidos ontem, sábado, num torneio de pares com fins solidários, em Norte-Sul (N-S), o pódio foi liderado por Ingibjorg Gudmundsdottir e Dagbjort Hannesdottir (59,6), seguidos de Robert Boeddeker e Flora Zarkesch (56,1), Poul Mogensen e Susan Just (54,7), Nick Nautilus e Frederic Boldt (53,9) e Stefan Skorchev e Marina Evans (31,6). Em Este-Oeste (E-W), destacaram-se Arnór Ragnarsson e Sigurdur Steingrimsson (53,6), Hans Kreuning e Sahar Ouda (47,3), Allie Hoenstok e Hans Metselaar (40,4), Jon Gudmundsson e Unnar Gudmundsson (35,8) e Lech Zwirello e Maria Kroppa (34,2).
"O ambiente no torneio tem sido de fair play, convivência e troca de experiências, elementos que reforçam a importância do Open como ponto de encontro de jogadores de todo o mundo", dá conta a organização.
Para este domingo, a programação inclui o Charity Pairs. Quanto ao Warm-up Pairs, será disputado na segunda-feira. Os torneios principais têm início a 4 de Novembro: Pares (4 a 6 de Novembro) e Equipas (7 a 9 de Novembro).