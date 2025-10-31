Quinta Magnólia recebe novamente ITF W50 Madeira Ladies Open

O ITF W50 Madeira Ladies Open regressa ao Funchal entre os dias 9 e 16 de Novembro e reúne algumas das melhores tenistas do circuito internacional. A competição realiza-se nos novos courts da Quinta Magnólia, recentemente requalificados, e volta a integrar o calendário oficial do circuito mundial feminino.

O director técnico regional da Associação de Ténis da Madeira e director do torneio, Luís Jasmins, destacou a importância da requalificação dos campos, que passaram a ter um piso mais lento, o que, segundo explicou, “favorece um jogo com mais trocas de bola e um espectáculo mais estratégico e físico”.

A alemã Tamara Korpasch, atualmente 159.ª do ranking mundial e antiga 71.ª da WTA, lidera a lista de inscritas. No seu palmarés constam títulos em Budapeste (WTA 125, 2022), na Roménia (WTA 250 Transylvania Open, 2023) e, mais recentemente, no ITF W75 de Trnava, na Eslováquia.

Entre as participantes confirmadas estão também a russa Polina Iatcenko (181.ª), vencedora do WTA 125 Caldas da Rainha Ladies Open 2024, e a compatriota Erila Andreeva (263.ª), que já ocupou o 65.º lugar mundial. O torneio contará ainda com jogadoras como Francesca Curmi (Malta), finalista da edição anterior, as italianas Camilla Rosatello (210.ª) e Silvia Ambrosio (212.ª), a macedónia Lina Gjorcheska (213.ª) e a lituana Justina Mikulskyte (217.ª).

As principais tenistas portuguesas, Francisca Jorge, Matilde Jorge, Angelina Voloshchuk e Inês Murta estarão ausentes devido à participação no play-off de acesso à fase final da Billie Jean King Cup, que decorrerá na Austrália entre 14 e 16 de Novembro.

Portugal será representado por Ana Filipa Santos, Sara Lança, Teresa Franco Dias, Milla Sequeira e Sofia Pereira da Nóbrega, enquanto as madeirenses Madalena Fernandes e Francisca Marote voltam a competir com as cores da Região.

O torneio conta com o apoio do Governo Regional da Madeira e da Federação Portuguesa de Ténis, além de diversos parceiros privados, entre os quais AVASAD, Enotel, Empresa de Cervejas da Madeira, Medicaltex e An Island Apart.