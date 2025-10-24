Uma viagem aos bastidores do teatro
Veja as fotos da nova peça do TEF, ‘Antes de Entrar’, captadas por Rui Silva da Aspress
O Teatro Experimental do Funchal (TEF) estreou, hoje, a nova peça ‘Antes de Entrar’, no Cine Teatro de Santo António. O espectáculo, com encenação de Nuno Pinheiro e texto de Lígia Soares, integra as comemorações dos 50 anos da companhia e resulta da residência artística ‘Falha’, realizada na primeira quinzena de Julho, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.
Nesta peça, o TEF explora o que acontece nos bastidores, transformando em cena aquilo que normalmente o público não vê nem ouve. Em vez de se focar apenas na narrativa do palco, a obra revela as conversas entre os actores sobre a vida e o trabalho, discute o que correu mal ou o que será feito no dia seguinte, e mostra momentos de improviso, distracções e pequenos acidentes que normalmente passam despercebidos.
A experiência criada é híbrida, permitindo que o público veja o espectáculo que já conhece, mas também aceda ao que nunca tinha visto, percebendo a linha ténue entre realidade e encenação, entre riso, tensão e falha.
A peça, que encantou o público, conta com nova sessão às 21 horas.
‘Antes de Entrar’ estará em cena até 1 de Novembro, com várias sessões.