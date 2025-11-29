Hoje é provável que haja aguaceiros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 29 de Novembro, períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste.



As temperaturas vão variar entre os 17 e os 22 ºC no Funchal e os 16 e 21 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas inferiores a 1 metro, sendo ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 21 e os 22 ºC.