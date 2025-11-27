A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia considera que a iniciativa 'A Química é Divertida' é "uma excelente forma de aprendizagem. Um exemplo a seguir". Elsa Fernandes visitou, esta quinta-feira, os Laboratórios do Departamento de Química da Universidade da Madeira (Campus da Penteada), onde teve início mais uma edição desta iniciativa.

O Centro de Química da Madeira pretende com esta actividade "divulgar e promover a cultura e o interesse do público jovem para as áreas da Química e da Bioquímica, colocando estudantes universitários em contacto direto com outros dos ensinos básico e secundário, trocando experiências e conhecimentos".

"Quando nas escolas não havia ideia de outro ensino que não o tradicional, o CQM já se preocupava com o que poderia vir a ser o processo de ensino e de aprendizagem com esta iniciativa, promovendo a pluridisciplinaridade, pois aqui ligam-se a química, a bioquímica, a matemática, etc.", apontou Elsa Fernandes, considerando 'A Química é Divertida' como uma melhor forma de aprender. "A interacção entre os estudantes de licenciatura e de mestrado e de doutoramento, é muito importante porque aprendemos muito com os nossos pares; a ansiedade normal de colocar uma dúvida ao professor desaparece", assumiu.