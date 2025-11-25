Saiba o que hoje é notícia

O parlamento assinala os 50 anos do 25 de Novembro com uma sessão solene idêntica à realizada em 2024 para comemorar o cinquentenário do 25 de Abril e que será precedida por uma parada militar em Lisboa.

A sessão solene começa às 11:00 e, segundo o cerimonial divulgado pela Assembleia da República, só haverá uma diferença quando comparado com a que se realizou em 2024 para assinalar os 50 anos do 25 de Abril: em vez de cravos vermelhos, o hemiciclo será decorado com rosas brancas.

De resto, o formato da sessão corresponderá precisamente à dos 50 anos do 25 de Abril, designadamente os tempos de intervenção: cada grupo parlamentar terá seis minutos e cada deputado único três.

As intervenções serão feitas, como é habitual nestas sessões, por ordem crescente de representação parlamentar, começando pelo JPP e seguindo-se PAN, BE, CDS-PP, Livre, IL, PS, Chega e PSD.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Contrapeso vai cumprir a quinta edição entre hoje e 01 de dezembro, em Loulé e em Faro, com um programa que inclui música, teatro e formação.

Organizado pela Mákina de Cena, o festival foi criado em 2021 e, após quatro edições em Loulé, vai este ano ser alargado em número de dias e em área geográfica, incluindo Faro como palco de uma identidade própria.

O festival vai contar com a atuação, no Teatro Lethes, em Faro, de Luigi and Pascale Grasso Quartet, a presença de LUME Teatro, do Brasil, e realizar um colóquio internacional.

DESPORTO

O Benfica visita hoje o Ajax na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, num duelo entre as duas únicas equipas que ainda não pontuaram na competição.

A formação orientada por José Mourinho está por isso 'obrigada' a vencer em Amesterdão para manter ainda alguma esperança de apuramento para a fase seguinte, frente a um adversário que está na mesma situação da equipa lusa.

O Benfica chega a este jogo depois de derrotas em casa com Qarabag (3-2) e Bayer Leverkusen (1-0), e fora com o Chelsea (1-0) e Newcastle (3-0), e ainda tem de enfrentar na prova o Nápoles (em casa), Juventus (fora) e Real Madrid (em casa).

Este jogo será o 10.º confronto entre as duas formações, com duas vitórias do Benfica, três empates e quatro triunfos do Ajax. A última vez que se defrontaram foi nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 2021/22, com o Benfica a seguir em frente, com um empate em casa (2-2) e uma vitória fora (1-0).

O jogo entre o Ajax e o Benfica está agendado para hoje, pelas 18:45 locais (17:45 em Lisboa), na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, numa partida que vai dirigida pelo árbitro alemão Sven Jablonski.

Os sorteios dos oitavos de final e 'quartos' da Taça de Portugal de futebol decorrem hoje, pelas 14:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, após serem conhecidos os duelos dos 'oitavos' da prova 'rainha' feminina.

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal masculina contará com nove emblemas da I Liga, três da II Liga, dois da Liga 3 e dois 'sobreviventes' do Campeonato de Portugal (CP), ficando a conhecer-se, logo de seguida, o emparelhamento dos 'quartos'.

Sporting, detentor do troféu, Benfica, finalista da última edição e recordista de títulos (26), FC Porto, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, AVS, Casa Pia, Famalicão e Santa Clara, todos do primeiro escalão, serão acompanhados de União de Leiria, Farense, Torrense, do segundo escalão, Lusitano de Évora e Fafe, da Liga 3, e Vila Meã e Caldas, do CP.

Antes, a partir das 14:00, serão sorteados os oitavos de final da Taça de Portugal feminina, com a presença de Torreense, vencedor da edição anterior, Sporting, Benfica, FC Porto, Famalicão, Valadares, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Marítimo, Gil Vicente, Damaiense, Feirense, União de Leiria, Futebol Benfica e Juveforce.

ECONOMIA

A Comissão Europeia divulga hoje o seu parecer sobre o plano orçamental de Portugal, após a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) ter sido enviada a Bruxelas em meados de outubro, divulgando ainda recomendações macroeconómicas.

A apreciação será divulgada no âmbito do pacote de outono do Semestre Europeu, o quadro anual da União Europeia (UE) de coordenação das políticas económicas, orçamentais, sociais e de emprego, estando a conferência de imprensa marcada para o início da tarde, à margem da sessão plenária na cidade francesa de Estrasburgo.

Assim sendo, Portugal e os outros 19 países da zona euro (que submeteram informação ao executivo comunitário) terão uma avaliação da Comissão Europeia sobre os planos orçamentais - neste caso o OE2026 - para verificar se estão alinhados com as regras da UE.

No âmbito do mesmo pacote, Bruxelas vai divulgar o relatório do mecanismo de alerta para detetar e corrigir desequilíbrios macroeconómicos, bem como recomendações sobre a política económica da zona euro.

INTERNACIONAL

O Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, o Conselho Português para a Paz e Cooperação, a CGTP e a Associação Juvenil Projeto convocaram para hoje um protesto contra o fabrico de moedas para Israel pela Casa da Moeda.

O protesto foi convocado após os organizadores terem tido conhecimento que a Imprensa Nacional -- Casa da Moeda (INCM) estaria a produzir dois milhões de moedas para o Estado de Israel e que está perspetivada uma visita oficial de uma delegação do Governo israelita às instalações para assinalar a cunhagem das primeiras moedas, considerando que representa um incumprimento, pelo Estado português, das suas obrigações legais.

PAÍS

O Tribunal de Évora agendou para hoje o acórdão sobre o processo da derrocada da Estrada Municipal (EM) 255, entre Borba e Vila Viçosa, para o interior de duas pedreiras, que provocou cinco mortos.

Aquela mesma instância já tinha absolvido os seis arguidos, mas o Ministério Público (MP) recorreu.

Os arguidos absolvidos são o presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, que estava pronunciado por cinco crimes de homicídio por omissão, e o vice-presidente, Joaquim Espanhol, julgado por três crimes de homicídio por omissão.

Os funcionários da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) Bernardino Piteira e José Pereira, pronunciados cada um, por dois crimes de homicídio por omissão, a empresa exploradora da pedreira, cujo gerente já morreu, e o responsável técnico Paulo Alves, acusados, também cada um, por 10 crimes de violação de regras de segurança, são os outros arguidos absolvidos.

O coletivo também determinou a absolvição de todos os arguidos em relação ao pedido de indemnização cível.

SOCIEDADE

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é hoje assinalado em várias cidades como Lisboa, Porto, Faro, Viana do Castelo, Viseu, Leiria, Funchal, Figueira da Foz com marchas, debates e concentrações.

As manifestações decorrem um dia depois de ter sido revelado que pelo menos 24 mulheres foram assassinadas em Portugal este ano até 15 de novembro, 21 das quais como resultado de violência de género, segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e Resposta.

Em Lisboa a "Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres" é organizada por 18 associações feministas. Em Faro, 300 alunos também vão realizar uma marcha que inclui várias escolas com o objetivo de "reforçar a educação para a igualdade e a prevenção da violência de género junto da comunidade", disse Carla Alves à agência Lusa.

Já em Viana do Castelo o Coletivo4900 e o Projeto Petúnia organizam uma concentração na Praça da República.