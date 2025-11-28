Câmara de Lobos acende luzes de Natal

Câmara de Lobos vive esta noite um dos momentos mais aguardados da quadra. Às 20h30, na Praça da Autonomia, a cidade mergulhará num apagão simbólico preparado pela Câmara Municipal para marcar o arranque oficial das iluminações de Natal de 2025, consideradas as mais grandiosas e abrangentes de sempre no concelho. O apagar completo das luzes da Baixa antecederá o acender oficial de toda a decoração, num momento cénico pensado para surpreender e envolver a comunidade.

Este ano, a Baixa apresenta a maior quantidade de luzes alguma vez instalada: um total de 355.625 LEDs, a que se juntam 12 quilómetros de lâmpadas tradicionais, equivalentes a 16 mil lâmpadas adicionais. Trata-se de uma aposta reforçada para criar um ambiente natalício mais imersivo, atrativo e diferenciador, capaz de dinamizar o comércio local e oferecer aos residentes e visitantes uma experiência visual inédita.

A edição de 2025 fica também marcada por um alargamento significativo da área decorada, iluminando zonas que nunca antes tinham recebido luzes de Natal. Pela primeira vez, serão abrangidas a continuação da Rua João Gonçalves Zarco, desde o cruzamento até ao Caminho de São Bernardino, a ligação até à Ponte dos Frades, toda a Rua do Pico da Torre e o respetivo miradouro, a Rua Conde Torre Bella e a Rua Frei Pedro da Guarda. Soma-se ainda uma novidade especial: a Rua São João de Deus passa a contar com uma instalação inédita, concebida exclusivamente para este ano, que promete causar forte impacto visual no centro da cidade e reforçar o caráter inovador da edição de 2025.

Com esta expansão, Câmara de Lobos passa a ter o maior perímetro de iluminação natalícia da sua história, afirmando a aposta na valorização do espaço público e na promoção da identidade cultural durante a época festiva. O município convida toda a população a participar neste momento especial, que marca o início das celebrações natalícias e promete encantar pela escala, criatividade e atmosfera única que trará às ruas da cidade.