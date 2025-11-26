Faleceu João Alves de Sousa.

A notícia do seu falecimento foi avançada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, através de uma publicação feita nas redes sociais.

"Soube, com profundo pesar, do falecimento de João Alves de Sousa. Muito conhecido e estimado na sua freguesia, o João destacou-se como um incansável defensor do Oceano, participando activamente nas ações de limpeza realizadas na freguesia do Caniçal", escreveu.

E acrescentou: "Para além das suas notáveis qualidades humanas, era reconhecido como um dos artesãos mais conceituados da freguesia, trabalhando com extraordinária mestria o osso de baleia, matéria-prima que recolhia do fundo do mar e transformava em peças únicas".

Por fim, diz que "a sua partida deixa um profundo sentimento de saudade" e "que a sua alma descanse em paz".