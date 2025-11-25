Loja multimarca dá novo pulso ao comércio do Funchal

Foi oficialmente inaugurada esta terça-feira, 25 de Novembro, a nova loja do grupo UniWang na cidade do Funchal.

Trata-se da loja 'Pulse', localizada no número 37 da Rua do Aljube, que abriu portas há alguns dias, mas que apenas hoje celebrou oficialmente a sua abertura numa grande comemoração pública para assinalar um novo impulso ao comércio funchalense.

Foto Hélder Santos / ASPRESS

O evento contou com a presença de importantes entidades madeirenses, tais como o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, a presidente da Junta de Freguesia da Sé, Fabrícia Teixeira e o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves. O presidente e CEO do Grupo Sousa, Luís Miguel de Sousa, também assinalou a inauguração do novo espaço comercial instalado num prédio da sua propriedade.

Foto Hélder Santos / ASPRESS

Leia mais sobre este assunto na edição impressa do DIÁRIO de amanhã.