Treino operacional reforça prontidão da Equipa de Resgate em Montanha em Câmara de Lobos



A Equipa de Resgate em Montanha realizou hoje um treino operacional numa ribeira próxima da praia do Vigário, em Câmara de Lobos, numa acção que envolveu 13 elementos e que teve como principal objectivo garantir a permanente preparação da equipa para cenários reais de emergência.

O exercício decorreu ao longo da manhã e simulou diferentes situações de socorro em terreno acidentado, incluindo progressão em leito de ribeira, resgate de vítima em zona de difícil acesso e coordenação entre equipas em condições semelhantes às que enfrentam em operações reais.

Segundo fonte envolvida no treino, este tipo de ações é essencial para manter os operacionais tecnicamente actualizados, fisicamente preparados e alinhados nos procedimentos que garantem respostas rápidas e eficazes quando estão em causa vidas humanas.

A iniciativa insere-se no plano regular de formação e treino da equipa, que mantém ao longo do ano exercícios em diferentes pontos da Região, assegurando que os elementos estão aptos a atuar em qualquer situação de risco, seja em levadas, escarpas, ribeiras ou zonas remotas.

Em Câmara de Lobos, o treino de hoje permitiu ainda mapear acessos, testar equipamentos e reforçar a articulação entre os vários especialistas presentes no terreno, garantindo maior eficiência em futuras operações de resgate.

A Equipa de Resgate em Montanha volta a realizar novos treinos nas próximas semanas, mantendo o foco na melhoria contínua e na capacidade de resposta perante ocorrências complexas.