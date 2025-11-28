CDS propõe soluções para mobilidade, habitação e saneamento em Câmara de Lobos

Uma delegação do CDS, liderada pelo presidente da concelhia, Lídio Aguiar, reuniu-se com o presidente da Câmara Municipal de Lobos, Celso Bettencourt, para a análise da Proposta de Orçamento e do Plano de Actividades para 2026.

Durante o encontro, o CDS reforçou as prioridades já expressas no seu manifesto eleitoral, sublinhando que a mobilidade continua a ser uma das maiores preocupações da população.

O partido defendeu a implementação urgente de um plano municipal de mobilidade, preparado para responder ao aumento significativo de viaturas em circulação e estacionadas na via pública. Este plano deverá incluir novos caminhos alternativos e a criação de bolsas de estacionamento, promovendo uma circulação mais eficiente e uma melhor organização do espaço urbano.

No que diz respeito à habitação, o CDS alertou para a necessidade de um maior investimento municipal, quer na requalificação de imóveis existentes, nomeadamente escolas desativadas, que podem ser recuperadas e convertidas em novas soluções habitacionais ou equipamentos comunitários, quer na criação de novas unidades de habitação camarária, assegurando respostas adequadas às famílias que enfrentam dificuldades no acesso à habitação.

Relativamente ao saneamento básico, e tendo em conta o elevado volume de obras públicas e privadas em curso, o CDS sublinhou que é necessário reforçar a intervenção municipal, sobretudo nas zonas altas do concelho, onde persistem carências significativas.

Na freguesia do Jardim da Serra, a única que ainda não foi contemplada com obras de requalificação, o CDS destacou a urgência de abrir ao público o estacionamento existente no centro da freguesia, atualmente ocupado durante todo o ano pelos efeitos do presépio. Tendo em conta a escassez de estacionamento disponível, o partido defendeu que este espaço deve ser libertado e colocado ao serviço de toda a comunidade.

Por fim, o CDS reafirma que, com os seus autarcas eleitos, está totalmente disponível para colaborar de forma activa e construtiva, apresentando propostas e soluções que contribuam para um desenvolvimento equilibrado e sustentado do concelho de Câmara de Lobos.