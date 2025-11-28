JPP propõe soluções concretas para os desafios de Câmara de Lobos

Dirigentes do partido Juntos Pelo Povo (JPP) reuniram ontem com o presidente da Câmara de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, para "apresentar as suas propostas no âmbito da preparação do Orçamento e Plano de Atividades para 2026", iniciativa onde também estiveram os deputados municipais Jorge Figueira e Marco Ferreira e o vereador Miguel Ganança.

Segundo nota do JPP, nesta reunião apresentaram "um conjunto de propostas consideradas essenciais para melhorar a qualidade de vida dos Câmara-lobenses e responder a problemas que permanecem sem solução há vários anos. Entre as medidas prioritárias está a criação do Programa Municipal de Apoio a Pequenas Cirurgias, destinado a comparticipar procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade e a acelerar o acesso a cuidados de saúde, sobretudo para munícipes com menos recursos e há muito tempo em lista de espera no Serviço Regional de Saúde. O objetivo é garantir maior justiça no acesso à saúde, proporcionando, por exemplo nas cirurgias às cataratas, uma melhoria significativa da qualidade de vida para quem espera há demasiado tempo por uma solução eficaz".

Já no domínio da educação, propuseram "o reforço das bolsas municipais de estudo, defendendo que o apoio máximo concedido aos estudantes universitários deslocados aumente para 1 000 euros (atualmente 750 €), e para 600 euros no caso de estudantes que frequentam o ensino superior na RAM (atualmente 500 €). A delegação apresentou também a proposta de criação de uma Bolsa de Mérito para alunos com média igual ou superior a 17 valores, e de uma Bolsa Municipal de Doutoramento, valorizando o percurso e o futuro dos jovens do concelho".

Ainda no plano social, "o JPP defendeu o reforço do apoio à infância, garantindo não só um aumento dos montantes atribuídos, mas também que este apoio seja assegurado a todas as crianças, independentemente de frequentarem estabelecimentos dentro ou fora do concelho, ajudando famílias jovens num contexto económico exigente", enquanto na área fiscal, concordaram "com a manutenção da taxa mínima de IMI (0,3%), defendendo simultaneamente que a devolução de IRS aos munícipes seja aumentada de 2% para 3%, contribuindo assim para aliviar o esforço das famílias e reforçar o rendimento disponível".

No que toca ao desenvolvimento económico e inovação, "o JPP propôs a criação de um Polo Digital Municipal, um hub tecnológico a instalar na Biblioteca Municipal ou no Centro Cívico do Estreito, vocacionado para coworking, formação digital, apoio ao empreendedorismo e atração de nómadas digitais. A medida pretende criar melhores oportunidades de emprego para os jovens do concelho, estimular novas competências e dinamizar a economia local, com impacto direto no comércio e na economia local", realça.

E ainda no bem-estar animal, "foi igualmente destacado, com a proposta de criação de um Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA), dotado de condições para acolhimento, esterilização, cuidados veterinários e programas de adoção responsável. Esta medida pretende responder a uma necessidade premente e já amplamente identificada na comunidade".

Por outro lado, no plano das infraestruturas, "o JPP voltou a alertar para a urgência de resolver as falhas de saneamento ainda existentes no concelho, nomeadamente nas zonas altas de Câmara de Lobos, como no Jardim da Serra", destacando que "o presidente da Câmara reconheceu esta prioridade, sublinhando que a ligação ao ramal da via expresso no Jardim da Serra está entre as intenções do executivo municipal."

E acrescentam: "O JPP reiterou também a necessidade de criar infraestruturas dignas de apoio aos pescadores, bem como de requalificar o Mercado Municipal, dotando-o de melhores condições higiossanitárias e espaços adequados à atividade económica ali desenvolvida. A instalação de videovigilância em zonas críticas dos centros urbanos e a abertura alargada de casas de banho públicas, nomeadamente no mercado e junto à Igreja Matriz, foram igualmente apresentadas como prioridades para reforçar a segurança, a dignidade urbana e o acolhimento dos Câmara-lobenses e dos visitantes."

Durante a reunião, diz o JPP, voltaram "a abordar a ligação ao Curral das Freiras. A delegação alertou para o facto de o concurso lançado pelo Governo Regional – com prazo de quatro anos apenas para o estudo prévio – representar, na prática, mais um adiamento da solução que a população espera há décadas, traduzindo-se, como referiu o JPP, em 'mais uma forma de empurrar com a barriga' a resolução do problema. O JPP reafirmou que deve ser realizado um estudo de viabilidade sério, abrangente e de natureza comparativa, avaliando diferentes alternativas, incluindo, por exemplo, soluções mistas por túnel via Ribeira dos Socorridos, conforme defendido durante a campanha autárquica".

O texto sobre este trabalho de campo, salientam que "o presidente da Câmara mostrou abertura às propostas apresentadas, reconhecendo que algumas estão alinhadas com prioridades também identificadas pelo executivo municipal. O JPP espera agora que estas medidas possam ser integradas no Orçamento Municipal de 2026, contribuindo para um concelho mais justo, mais moderno e mais próximo das necessidades reais dos Câmara-lobenses", conclui.