Booster Maxxx desperta atenções no Luna Park

O Luna Park abriu esta sexta-feira no Cais 8, no Funchal, com grande afluência de visitantes e a estreia do novo ‘Booster Maxxx’, que eleva os participantes a 45 metros de altura e oferece adrenalina máxima, sendo a grande novidade deste ano.

O ‘Booster Maxxx’ só começou a funcionar ao início da noite, mantendo a expectativa dos mais radicais, enquanto os restantes equipamentos começaram a receber os visitantes desde a abertura.

O parque oferece quase dezena e meia de diversões, três delas exclusivamente para crianças, com preços entre 3 euros (Pista Gigante) e 10 euros (Booster Maxxx). Experimentar todas as dez diversões para adultos implica gastar mais de 50 euros.

“A nível de condições para as pessoas passearem, o Cais 8 é um sítio agradável, distinto, no coração da cidade. É o melhor lugar onde já trabalhei”, afirmou Ricardo Afonso, responsável pelo carrossel.

Rui Carvalho, gerente do Luna Park, destacou: “O parque faz parte do Natal madeirense. As famílias são o mais importante e cada vez há mais turistas a visitar-nos.”