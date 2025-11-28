Parque de diversões abre com atracções para todas as idades

O já tradicional parque de diversões Luna Park abre hoje portas no Cais 8, no Funchal, mantendo-se até ao dia 11 de Janeiro.

Em mais um ano proporcionando diversão e muito adrenalina aos visitantes, a organização aposta numa novidade de peso: chama-se ‘Booster’ e é um divertimento radical com 45 metros de altura, que promete ser a atracção mais impactante deste ano.

O parque irá abrir ao público todos os dias a partir das 15 horas, com encerramento à 1 hora da manhã durante a semana e às 2 horas nas vésperas de feriado e fins-de-semana. Nos dias 23 e 31 de Dezembro, o respectivo horário estende-se até as 4 horas da manhã.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h45 - Workshop 'Introdução à Cibersegurança: Conceitos, Ameaças e Boas Práticas', no Madeira Tecnopolo, Sala Ursa Menor 1

- 9h00 às 13h00 - Fórum ‘Valor da Água’ , com a presença de Nuno Maciel, no Museu de Electricidade da Madeira

- 9h00 às 17h00 - I Encontro Técnico-Científico da CIMA Funchal, com a presença de Jorge Carvalho e Paula Margarido, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF)

- 9h00 às 17h00 - IV Encontro Lusófono 'No Abraço da Muxima'

- 9h15 - Câmara Municipal do Funchal promove conferência no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos

- 9h30 - Abertura do 3.º Encontro Regional de Inovação Pedagógica, com a presença de Elsa Fernandes, no Auditório da Escola da APEL

- 10h30 - Bodas de Ouro - Finalistas ex-Liceu Jaime Moniz, 1975/76, promovem descerrada Placa alusiva à efeméride, na Entrada do Liceu Jaime Moniz

- 10h30 à 12h30 - 7.ª Festa Literária Infantil, no Museu de Imprensa da Madeira

- 11h00 - Sessão de divulgação sobre os Centros Qualifica, na Casa do Povo da Calheta

- 11h00 - Cerimónia Militar de Juramento de Bandeira 6º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército 2025, no Centro Cívico de São Martinho

- 11h00 - JPP realiza acção política, na Rua Dr. António José de Almeida, junto à porta principal da ALRAM

- 11h00 às 15h30 - Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 12h00 - PS promove conferência de Imprensa, no Bairro da Nogueira (Camacha), em frente à antiga ‘Fábrica das Moscas’.

- 12h00 - Rubina Leal recebe, o Presidente do Conselho Económico e Social (CES), a Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) e o Presidente do Conselho Económico e da Concertação Social da RAM (CECS-RAM), na Assembleia Legislativa da Madeira

- 12h00 - Conferência de Imprensa, com a presença de Jorge Carvalho, para a Apresentação das Festas de Natal da CMF, no Salão Nobre, da Câmara Municipal do Funchal

- 15h00 e 20h00 - Grupo Amigos do Teatro GATO homenageia a Obra de Miguel Torga, no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 15h00 - Rubina Leal preside, à Sessão Solene de Tomada de Posse dos Membros do Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - Abertura do Parque de diversões Luna Park, no Cais 8

- 16h30 e 18h00 - Actividade 'Crescer na Quinta vai ao CRESCER', na Quinta da Caldeira – Centro de Apoio à Equitação Terapêutica

- 17h00 - Abertura da Expo Natal Madeira 2025, no Estádio do Marítimo

- 18h00 - Lançamento do projecto INTRA (Associação Cultural GirArte), com inauguração oficial da Exposição, na Pimenta 22 Art Gallery

- 18h00 às 22h00 - Evento Essência do Vinho, no Savoy Palace

- 19h00 - Concentração pela Palestina, junto à Assembleia Legislativa da Madeira

- 20h30 - Ciclo ‘Concertos de Alunos’ com ‘Melodic rhythms’, no Salão Nobre do Conservatório

- 20h30 - Inauguração as Iluminações de Natal em Câmara de Lobos, com actuação de Carolina Silava, Bênção do Presépio e Concerto de Natal - Banda Municipal de Câmara de Lobos, na Praça da Autonomia - Câmara de Lobos

- 21h00 - Estreia da Peça de Teatro 'Um conto de Natal' , encenação de Eduardo Gaspar, no Centro de Congressos da Madeira

- 21h00 - Espectáculo 'Nem Mais 1 Minuto de Silêncio' sobre violência doméstica, apresentado pela Associação ONE – Onde Nasce a Expressão, no Auditório do Centro Cultural John dos Passos

- 21h00 - Moda Madeira 2025, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia do Mediterrâneo

- Este é o tricentésimo trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 33 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1757 - Nasce o escritor e artista plástico britânico William Blake, autor de "O Livro de Urizen" (1794).

1820 - Nasce Friedrich Engels, filósofo alemão, autor do "Manifesto do Partido Comunista", com Karl Marx, de "Origem da Propriedade, da Família e do Estado" e "Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico".

1905 - É fundado em Dublin, na Irlanda, o partido independentista Sinn Fein, por Arthur Griffith (1871-1922).

1907 - Nasce o jornalista e escritor italiano Alberto Moravia, pseudónimo de Alberto Pincherle, autor de "A Ciociara".

- Fundação do Leixões Sport Club.

1917 - Grande Guerra de 1914-1918. Combate de Negomano em Moçambique. Confronto das forças alemãs com o Corpo Expedicionário Português causa a morte de 19 soldados europeus e 208 africanos.

1919 - Nancy Witcher Astor é a primeira mulher eleita para o Parlamento britânico.

1942 -- É fundado o jornal oficial do Sport Lisboa e Benfica.

1943 - Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, Frank Delano Roosevelt, Presidente dos Estados Unidos e José Estaline, líder da União Soviética, definem na Conferência de Teerão, Irão, os planos finais da luta contra a Alemanha nazi.

1944 - Portugal e os Estados Unidos redefinem o acordo para a utilização militar dos Açores.

1954 -- Morre, com 53 anos, o físico italiano Enrico Fermi, Prémio Nobel de Física em 1938.

1973 - A Cimeira Árabe, em Argel, discute o embargo petrolífero a Portugal, Rodésia e África do Sul.

1975 - Em Portugal, o VI Governo Provisório promete o direito de reserva aos donos das terras expropriadas.

- A Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) proclama unilateralmente a independência de Timor-Leste.

1978 -- Morre, com 60 anos, o antigo jogador internacional de futebol Fernando Baptista de Seixas de Vasconcelos Peyroteo, Fernando Peyroteo.

1988 - A pintura "Arlequim e o Acrobata", de Pablo Picasso, é vendida pela londrina Christie's pelo preço recorde de 20,9 milhões de libras (cerca de 27,5 milhões de euros).

1994 - Os noruegueses rejeitam, em referendo, (53 contra 47 por cento) a integração do seu país na União Europeia

1999 -- O grupo separatista basco ETA anuncia o fim unilateral do cessar-fogo, após 438 dias de trégua.

2000 - O Parlamento holandês adota uma lei de legalização da eutanásia, faz da Holanda, assim que o texto for também aprovado pelo Senado, o primeiro Estado do mundo a autorizar oficialmente esta intervenção médica.

2001 -- Morre, com 73 anos, o musicólogo, crítico e profissional de Rádio António Nuno Barreiros.

2002 - A Federação Portuguesa de Futebol apresenta o novo selecionador nacional, o brasileiro Luís Filipe Scolari, vencedor do Campeonato do Mundo de 2002.

- Atentados da Al-Qaida, no Quénia, contra um hotel em Mombassa e um avião da companhia aérea israelita causam 16 mortos e mais de 60 feridos.

2003 -- Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia abrem, em Nápoles, Itália, as negociações sobre o Tratado Constitucional que irá substituir e atualizar os tratados europeus em vigor.

2004 -- O deputado Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP no XVII Congresso, no Complexo Municipal dos Desportos de Almada.

- Demite-se o ministro da Juventude, Desporto e Reabilitação Henrique Chaves, com críticas ao primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

2005 - Relatório do Departamento de Segurança do Ministério da Educação acusa aumento da violência escolar no ano letivo 2004-2005, com mais de 1200 casos registados.

- A I Cimeira Euro-Mediterrânica de Barcelona, Espanha, acorda adotar Código de Conduta antiterrorista.

2007 -- Morre, aos 68 anos, o angolano Fernando Paiva, que se destacou na luta pela independência de Angola.

2008 - João Rendeiro renuncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Português, durante uma reunião de acionistas, anuncia o presidente da assembleia geral do banco em declarações à TSF.

2010 - O site WikiLeaks inicia a publicação de centenas de milhares de documentos do Departamento de Estado, com apreciações privadas e diretas de líderes e governos estrangeiros. Uma parte dos documentos revelados pela Wikileaks provém do sistema SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), rede destinada a melhorar a partilha das informações entre os diferentes ramos do governo dos Estados Unidos.

- More, aos 84 anos, o ator canadiano Leslie Nielsen, estrela de filmes como "Aeroplano" e "Onde para a Polícia?".

- O presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, anuncia que o sistema bancário irlandês vai receber 35 mil milhões de euros dos 85 mil milhões que vão ser entregues à Irlanda no âmbito do Fundo Europeu de Estabilização Financeira.

2011 -- Morre, aos 72 anos, a atriz Hermínia Tojal.

2012 -- O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, escreve uma carta ao Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, onde afirma que Portugal sempre apoiou a existência de um Estado palestiniano independente.

-- O golfista Ricardo Santos torna-se no primeiro português a vencer o Sir Henry Cotton Rookie of the Year Award, o Prémio de Estreante do Ano no European Tour em homenagem a Sir Henry Cotton.

2013 - O Governo belga aprova um plano de ação contra a utilização abusiva do mecanismo europeu de destacamento de trabalhadores estrangeiros, tendo o primeiro-ministro belga, Elio Di Rupo, dado como exemplo "totalmente inaceitável" portugueses pagos a 2,06 euros à hora.

2014 -- Cidadão entrega no Supremo Tribunal de Justiça pedido de 'habeas corpus' para a libertação de José Sócrates.

- Morre, com 96 anos, o pintor surrealista João Sant'iago.

- Morre, aos 88 anos, Jack Kyle, antigo jogador de râguebi irlandês, considerado o melhor de todos os tempos pela federação do seu país.

2015 -- Morre, aos 77 anos, Gerry Byrne, antigo futebolista britânico que se sagrou campeão mundial pela Inglaterra em 1966.

2016 - Os partidos que suportam o Governo no parlamento - PS, Bloco de Esquerda e PCP - aprovam o novo adicional ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).

- Morre, aos 98 anos, Michael 'Jim' Delligatti, empresário que inventou o Big Mac, em 1967, da marca McDonald's.

2019 - Morre, aos 63 anos, Pim Verbeek, treinador holandês, antigo selecionador da Coreia do Sul e da Austrália.

2020 - O novo comité central do Partido Comunista Português é eleito no XXI congresso nacional dos comunistas, em Loures, com 98,5% dos votos.

- Morre, aos 67 anos, Vítor Oliveira, treinador de futebol, conhecido como "rei das subidas", ao conseguir 11 promoções ao principal escalão, em 18 presenças, ao serviço de vários clubes.

2021 -- Morre, aos 79 anos, Frank Williams, empresário britânico, fundador da equipa Williams na Fórmula 1.

- Morre, aos 77 anos, Norodom Ranariddh, príncipe do Camboja, e primeiro chefe de Governo democraticamente eleito após o regime dos Khmers Vermelhos em 1993.

2022 - Chefes da diplomacia dos países bálticos e nórdicos, Letónia, Estónia, Lituânia, Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia, reúnem-se em Kiev para discutir o apoio à Ucrânia.

- Morre, aos 63 anos, Abreu Muhengo "Kamorteiro", general, chefe de Estado Maior adjunto para a Área Operacional de Desenvolvimento das Forças Armadas Angolanas. Assinou, em 2002, os Acordos de Paz para Angola, em nome da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

2024 - O Orçamento dos Açores para 2025 é aprovado na votação final global no parlamento regional, com votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, votos contra do PS, BE, IL e PAN.

- A Assembleia da República chumba o pedido de autorização legislativa do Governo para alterar a lei do trabalho em funções públicas, que visava alterar os regimes de doença, mobilidade, greve e férias na função pública.

- Morre, aos 72 anos, Prince Johnson, antigo "senhor da guerra" na Libéria entre 1989 e 2003.

