O foguetão New Glenn de Jeff Bezos volta ao centro das atenções

A Blue Origin, empresa espacial americana do fundador da Amazon, Jeff Bezos, preparava-se, ontem, para realizar um novo voo do seu grande foguetão New Glenn, desta vez a pedido da NASA, um lançamento muito aguardado.

Este lançamento é feito em plena concorrência com a empresa SpaceX, de Elon Musk.

Com quase 100 metros de altura, este poderoso foguetão, que só efetuou um voo até ao momento, deverá descolar de Cape Canaveral, na Flórida, transportando sondas espaciais destinadas a estudar o planeta Marte.

Após dois adiamentos, devido a condições meteorológicas desfavoráveis, a Blue Origin prevê a descolagem a partir das 14:57 locais (19:57 GMT), com a janela de lançamento a prolongar-se até às 16:25 (21:25 GMT).

A missão, batizada Escapade, deverá enviar para o espaço duas sondas, chamadas Blue e Gold, destinadas a estudar a história climática de Marte e a abrir o caminho para uma exploração humana do planeta vermelho.

Para além do grande interesse científico desta missão, este lançamento é muito aguardado devido à competição entre Jeff Bezos e Elon Musk, chefe da empresa espacial SpaceX.

A corrida entre os dois multimilionários intensificou-se recentemente em torno do programa lunar Artemis da NASA, depois de a agência espacial norte-americana ter referido a possibilidade de prescindir da SpaceX, devido a atrasos.

O desempenho do foguete de Jeff Bezos, que procura recuperar o atraso em relação ao seu concorrente, será assim particularmente vigiado durante este lançamento, que se segue a um primeiro voo inaugural bem-sucedido, em janeiro.

Este voo vai permitir medir "quão bem estão a correr as coisas e o nível de progressos alcançados", explicou à AFP George Nield, presidente de uma empresa que promove atividades espaciais privadas, interrogado antes do lançamento.

"Se a Blue Origin levar a cabo esta missão (...), isso dará confiança à NASA", acrescentou.

Durante este voo, a empresa de Jeff Bezos, que também desenvolve um módulo lunar para pousar na Lua, tentará, recuperar o primeiro estágio do seu foguetão, o propulsor, fazendo-o aterrar de forma controlada numa barcaça no mar.

Esta manobra, que se assemelha a outras similares, dominadas por Elon Musk, constituiria, em caso de sucesso, um avanço técnico importante para a Blue Origin.

Se a SpaceX se atrasou no desenvolvimento do seu mega foguetão Starship, cuja versão modificada deverá servir como módulo lunar, continua a dominar o setor e garante avançar mais rapidamente que as suas rivais.