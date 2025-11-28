Luna Park abre no Funchal

O Luna Park volta a ocupar o seu lugar na frente-mar do Funchal, no Cais 8, entre a Praça da Autonomia e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses. À hora de abertura oficial, às 15 horas desta sexta-feira, dezenas de entusiastas, maioritariamente jovens, aguardavam para entrar. O parque estará aberto diariamente, a partir de hoje e até 11 de Janeiro.

A grande novidade deste Natal é o Booster Maxxx, que eleva os visitantes a 45 metros de altura e gira em alta velocidade, oferecendo uma vista panorâmica única sobre a baía do Funchal e muita adrenalina.

Além das diversões, o Circo Mundial apresenta ‘A Magia do Natal’, a partir de sexta-feira, dia 5 de Dezembro, com sessões diárias até 11 de Janeiro às 21 horas. A partir de 17 de Dezembro haverá dupla sessão às 18 horas, com horários alargados aos fins-de-semana e feriados.