Luna Park estreia 'Booster' de 45 metros no Cais 8

O Luna Park regressa ao Cais 8 no Funchal já esta sexta-feira, 28 de Novembro, mantendo-se até ao dia 11 de Janeiro e traz consigo uma novidade em peso. Chama-se ‘Booster’ e é um divertimento radical com 45 metros de altura, que promete ser a atracção mais impactante deste ano.

Foto DR

Em declarações ao DIÁRIO, Rui Carvalho, promotor responsável pela instalação do Luna Park, explicou que esta atracção é composta por um mastro “gigante” com duas cadeiras em extremidades opostas e que rodam simultaneamente com o mastro, sendo esta a principal aposta de toda a organização para reforçar a oferta do parque de diversões. “É grande novidade deste ano no Cais 8”, afirmou, garantindo que o equipamento chega para complementar o conjunto habitual de divertimentos que o público já conhece, incluindo atracções infantis e outras de maior intensidade.

O parque irá abrir ao público todos os dias a partir das 15 horas, com encerramento à 1 hora da manhã durante a semana e às 2 horas nas vésperas de feriado e fins-de-semana. Nos dias 23 e 31 de Dezembro, o respectivo horário estende-se até as 4 horas da manhã.