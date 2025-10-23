Sporting de Braga com estofo europeu bate Estrela Vermelha e lidera prova

O Sporting de Braga venceu hoje de forma clara o Estrela Vermelha por 2-0, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, e mantém-se entre os líderes da competição.

Fran Navarro, aos 22 minutos, e Dorgeles, aos 72, ambos após assistências de Ricardo Horta, fizeram os golos que colocam o Sporting de Braga no primeiro lugar da Liga Europa, ainda que de forma provisória, porque a jornada ainda decorre.

De qualquer forma, os minhotos farão sempre parte do grupo que lidera a prova já que somam por vitórias os três jogos realizados (1-0 sobre o Feyenoord, em casa, e 2-0 diante do Celtic, fora, nas duas rondas anteriores).

O Estrela Vermelha, líder isolado só com vitórias no campeonato sérvio e que até deixou uma boa imagem no 'Dragão', há três semanas, apesar da derrota por 2-1, fez uma exibição muito pobre, sendo presa fácil para um Sporting de Braga que nem precisou de meter o 'pé no acelerador'.

Em relação ao último 'onze', diante do Bragança, para a Taça de Portugal (vitória por 1-0), Carlos Vicens fez sete alterações, com mudanças em todos os setores - baliza, defesa, meio-campo e ataque -- e voltou a uma linha de quatro defesas.

No Estrela Vermelha, o grande destaque foi o regresso de Matheus a um estádio no qual jogou durante 10 épocas e meia -- antes do jogo, foi homenageado pelo Sporting de Braga, com António Salvador a oferecer-lhe uma camisola com o número 372 inscrito, referente ao número de jogos que fez pelos 'arsenalistas'.

Realce ainda para a titularidade do médio português Tomás Händel, ex-Vitória de Guimarães.

O Estrela Vermelha entrou bem e, logo aos três minutos, Radonjic teve um remate perigoso já dentro de área para defesa apertada de Hornicek, mas o Sporting de Braga foi tomando conta do jogo e foi numa fase em que já dominava completamente a partida que chegou ao golo.

Fran Navarro concluiu facilmente uma bela jogada de entendimento entre Zalazar e Ricardo Horta com assistência do último para o ponta de lança espanhol, que contou ainda com a 'colaboração' de uma saída precipitada de Matheus.

Cerca de 10 minutos depois, após choque com Lagerbielke, o experiente Arnautovic lesionou-se e teve que ser substituído por Bruno Duarte, outro antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Farense.

No segundo tempo, esperava-se uma reação do Estrela Vermelha, mas ela nunca chegou verdadeiramente. A equipa sérvia mostrou-se desorganizada e desinspirada, tendo feito um jogo muito desgarrado.

O mais que conseguiu foi um remate de relativo perigo de Tiknizyan para defesa a dois tempos de Hornicek, aos 64 minutos.

Carlos Vicens lançou Dorgeles e Pau Victor a meio da segunda parte e, pouco depois, os dois intervieram no lance do segundo golo: Pau Victor recuperou a bola deu-a a Ricardo Horta que assistiu para Dorgeles fazer o segundo golo dos minhotos e fechar o resultado.

Aos 85 minutos, Lelo falhou de forma incrível o terceiro golo, após novo passe 'açucarado' de Ricardo Horta, que já no período de compensação foi substituído pelo jovem João Aragão (17 anos), que assim se estreou.