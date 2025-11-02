Austrian Airlines retoma voos diretos para Teerão na segunda-feira

O Irão anunciou hoje que os voos da companhia aérea Austrian Airlines entre Viena e Teerão serão retomados a partir da madrugada desta segunda-feira, após quase cinco meses de interrupção na sequência da guerra de 12 dias com Israel.

"Foram realizadas inúmeras negociações com a companhia aérea austríaca e, após vários meses, estes voos serão retomados na madrugada de segunda-feira na rota Viena-Teerão-Viena", afirmou o diretor interino do Aeroporto Internacional Imam Khomeini (Teerão), Ramin Kashef-Azar, à agência estatal IRNA.

O responsável indicou que o primeiro voo da companhia aérea austríaca vai aterrar em Teerão às 02:30 da madrugada desta segunda-feira (hora local) e que uma hora depois descolará novamente com destino a Viena.

Kashef-Azar adiantou que estes voos estão programados para as segundas, quartas, sextas-feiras e sábados.

O diretor do aeroporto informou também que vão ser retomados os voos da companhia aérea alemã Lufthansa para o Irão a partir de meados de dezembro, operando seis dias por semana entre Frankfurt e Teerão.

A Austrian Airlines, que integra o grupo Lufthansa, tinha anunciado que os seus voos com partida de Viena e rumo a Teerão seriam retomados hoje.

Tanto a Austrian Airlines como a Lufthansa suspenderam os seus voos para Teerão em junho, após o início da guerra de 12 dias entre Israel e o Irão.

Os voos destas duas companhias aéreas serão os únicos voos diretos para a Europa, uma vez que os voos da IranAir para cidades europeias não são realizados desde outubro de 2024 devido às sanções da União Europeia (UE).