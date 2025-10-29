Aeroporto da Madeira inaugura voo directo Tallinn–Funchal com a AirBaltic

O Aeroporto da Madeira recebeu, no passado domingo, o primeiro voo directo da capital da Estónia, Tallinn. A nova rota, operada pela airBaltic, tem uma regularidade semanal, aos domingos, e vai prolongar-se até final de Março de 2026. O voo tem uma duração aproximada de seis horas e realiza-se em modernos aviões Airbus A220-300.

Segundo Karen Strougo, Chief Comercial Officer da ANA|VINCI Airports, “o lançamento da nova rota sazonal da airBaltic entre Tallinn e a Madeira representa um marco importante no reforço da conectividade entre Portugal e a região Báltica".

Sendo a segunda ligação directa da companhia aérea à Madeira, esta operação vem ampliar a nossa oferta de Onverno. Orgulhamo-nos de apoiar o crescimento da presença da airBaltic e de proporcionar aos passageiros um acesso mais cómodo ao lindo arquipélago da Madeira. Este sucesso é resultado do trabalho conjunto das nossas equipas e parceiros no desenvolvimento de rotas e do nosso compromisso em diversificar a rede internacional da Região". Karen Strougo

Por sua vez, Mantas Vrubliauskas, Vice-Presidente de Gestão de Rede da airBaltic, diz estar satisfeito por “reforçar a conectividade entre Portugal e os Estados Bálticos, onde temos assistido a um crescimento significativo da procura turística em ambos os sentidos".

Esta nova ligação irá impulsionar o turismo para a Madeira, um destino cada vez mais popular entre os viajantes da Estónia. Ao mesmo tempo, oferece aos passageiros madeirenses a oportunidade de descobrir a Estónia — um país reconhecido pela sua natureza deslumbrante, património histórico e capital vibrante e moderna". Mantas Vrubliauskas

De acordo com nota à imprensa, a rota Funchal – Tallinn representa a sexta ligação directa da airBaltic ao país, uma vez que esta companhia aérea já assegura as ligações de Faro, Lisboa, Madeira e Porto para Riga (Letónia), e entre Lisboa e Vilnius (Lituânia).

Por fim, diz que estas ligações permitem uma conexão directa com os Estados Bálticos e oferecem também acesso facilitado à Finlândia e à Escandinávia através do hub da companhia no Aeroporto de Riga (RIX).