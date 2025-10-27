Imprensa destaca segunda volta entre Rui Costa e Noronha Lopes

Público:

- "Preços das casas sobem mais em zonas com maior aumento da construção"

- "Relatório. Jovens portugueses bebem menos, mas apostam mais do que europeus"

- "Justiça. Autarquias com acesso a cadastro de pessoas que lidam com crianças"

- "Benfica. Rui Costa ganhou, mas Noronha Lopes escapou ao KO"

- "Cimeira ASEAN. Trump mostra o que foi fazer à Ásia: uma mão cheia de acordos"

- "Paris. Polícia francesa faz detenção relacionada com o roubo no Museu do Louvre"

- "Comissão de Ética. Galp recusa dar informações sobre avaliação à conduta do ex-presidente aos trabalhadores"

Correio da Manhã:

- "Crime brutal em Alverca. Assassinado no dia de visita às filhas"

- "Morto pelo amante da mulher na garagem"

- "Eleições no Benfica. Duelo final a 8 de novembro"

- "42,13% Rui Costa. 30,26% Noronha Lopes"

- "'Orgulhoso e feliz pelo voto de confiança' [Rui Costa]"

- "'60% não se reveem no rumo do clube [Noronha Lopes]"

- "Tondela 0 Sporting 3. Sporting apanha FC Porto no topo"

- "Porto. ADN nas unhas da vítima trama homicida"

- "Peniche. Abusa da enteada e viola amiga"

- "Alarme com fraudes por chamadas e mensagens"

- "June Lockhart 1925-2025. Morreu aos 100 anos a atriz de 'Lassie'"

Diário de Notícias:

- "Governo quer gastar 12 milhões além da despesa efetiva inscrita no OE"

- "Eleições no Benfica. Rui Costa e Noronha Lopes vão à segunda volta em novembro"

- "José Ribau Esteves. 'Não sou dos que acham que o Chega teve um mau resultado autárquico'"

- "Saúde. Obesidade atinge quase 30% dos adultos em Portugal. Associações querem acabar com o medo de pedir ajuda"

- "Guerra comercia. EUA e China chegam a princípio de acordo antes do encontro entre Trump e Xi"

- "Aniversário. Lula chega aos 80 anos sem indicar o sucessor"

- "BE. João Soeiro e José Manuel Pureza são os preferidos para suceder a Mortágua"



Jornal de Notícias:

- "Contabilista foi mentora de esquema que lesou bancos em 17 milhões"

- "Rui Costa ganha mas não evita segunda volta. Rui Costa: 42,1%. Noronha Lopes: 30,2%"

- "Tondela 0-3 Sporting. Leões voltam às vitórias e pressionam dragões no topo"

- "FC Porto. Farioli ao ataque: 'Ganhámos 92% dos jogos'"

- "Liga no Minho. Braga vence Casa Pia e Famalicão derrota Vitória"

- "Porto. Latada nos Aliados juntou milhares de sonhos universitários"

- "Entrevista. 'Não é aceitável investigar-se Ivo Rosa durante dois anos'. Nuno Matos, presidente da Associação Sindical dos Juízes"

- "Orçamento. Corte no investimento para 'calar' protestos"

- "Halloween. Filmes de terror na rua e festas para todos os bolsos"

Negócios:

- "Navigator pára fábrica por falta de madeira"

- "Conversa Capital. Pedro Portugal Gaspar. Tendência de redução de imigrantes em 50% deverá continuar. Presidente da AIMA adianta que cerca de 20 empresas aderiram à 'via verde'"

- "Investidor privado. 'Private equity' ganha espaço à bolsa. Que riscos tem este mercado?"

- "Matérias-primas. Após subidas meteóricas, preço do cacau está em crise"

- "Energia. Ministra quer descer preço da luz mas sem cortar impostos"

- "Governo português tem dos investimentos mais baixos do euro em 2026"

- "Concessões dos casinos com oito candidatos"

O Jornal Económico:

- "Miguel Alves é o novo CEO do Banco de Fomento"

- "Rui Costa goleia na primeira mão das eleições"

- "AEP leva caderno de encargos à justiça"

- "Eleições. 'Ventura não pode ser nem será presidente', diz Marques Mendes"

- "Indústria de componentes automóveis vira-se para negócios na defesa"

- "China e EUA próximos de pré-acordo antes do encontro presidencial"

- "Um dos maiores bancos privados do Irão vai à bancarrota"

Record:

- Tondela 0-3 Sporting. Massacre de leão. Domínio total, grandes golos e muito desperdício"

- "Benfica. 2.ª volta já ferve"

- "Rui Costa ganhou destacado com 42,1% dos votos contra 30,3% de Noronha Lopes"

- "Moreirense-FC Porto. Farioli puxa dos galões. Recorda taxa de vitórias e elogia exibição de Nottingham"

- "Hóquei em Patins. Ó. Barcelos 4-3 FC Porto. Barcelos leva Taça continental"

O Jogo:

- "Benfica. Finalíssima. Atual presidente vence sem maioria absoluta e eleições decidem-se a 8 de novembro"

- "Rui Costa: 'Tive mais votantes do que há quatro anos'"

- "Noronha Lopes: 'Quase 60% dos sócios querem um novo rumo'"

- "Tondela 0-3 Sporting. Leão continua cheio de fome. Exibição avassaladora rende triunfo inequívoco"

- "Rui Borges: 'Energia, concentração, qualidade e sem contestação'"

- "Moreirense-FC Porto. Farioli convoca a razão. Treinador dos dragões considera injustas as análises da primeira derrota"

- "'Com o Rio Ave recebi elogios e estava furioso'"

- "Braga 4-0 Casa Pia. A receita europeia aplicada em casa"

- "Famalicão 2-0 V. Guimarães"

- "Estoril 1-1 Nacional"

- "Hóquei em patins. Barcelos bate FC Porto e conquista Taça Continental"



A Bola:

- "Rui Costa por todo o lado. Vence primeira volta das eleições do Benfica com 42,13% dos votos contra 30,26% de Noronha Lopes"

- "Atual presidente ganhou 94 das 108 secções de voto, principal adversário resistiu em Lisboa"

- "Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,1%) e Cristóvão Carvalho (0,18%) fora da corrida"

- "Duelo final a 8 de novembro"

- "Rui Costa: 'As pessoas mobilizaram-se para votar em mim, acreditam em mim, o que me deixa extremamente orgulhoso'"

- "Noronha Lopes: 'Quase 60% dos benfiquistas não se revê no rumo que o Benfica está a tomar"

- "Luís Filipe Vieira 'aproxima-se' de Rui Costa"

- "João Diogo Manteigas vai apoiar Noronha"

- "Tondela 0-3 Sporting. Leão de gala"

- "Bernardo Fontes, guarda-redes do Tondela, evitou goleada histórica"

- "Rui Borges: 'Demos resposta a nós mesmos. Fizemos um grande jogo'"

- "Moreirense-FC Porto. Farioli puxa dos galões. 'Ganhámos 92 por cento dos jogos desde que estou aqui'"

- "Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense: 'Vamos encontrar espaço para ferir o FC Porto'"

- "Braga 4-0 Casa Pia"

- "Famalicão 2-0 V. Guimarães"

- "Estoril 1-1 Nacional"