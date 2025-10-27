Imprensa destaca segunda volta entre Rui Costa e Noronha Lopes
Público:
- "Preços das casas sobem mais em zonas com maior aumento da construção"
- "Relatório. Jovens portugueses bebem menos, mas apostam mais do que europeus"
- "Justiça. Autarquias com acesso a cadastro de pessoas que lidam com crianças"
- "Benfica. Rui Costa ganhou, mas Noronha Lopes escapou ao KO"
- "Cimeira ASEAN. Trump mostra o que foi fazer à Ásia: uma mão cheia de acordos"
- "Paris. Polícia francesa faz detenção relacionada com o roubo no Museu do Louvre"
- "Comissão de Ética. Galp recusa dar informações sobre avaliação à conduta do ex-presidente aos trabalhadores"
Correio da Manhã:
- "Crime brutal em Alverca. Assassinado no dia de visita às filhas"
- "Morto pelo amante da mulher na garagem"
- "Eleições no Benfica. Duelo final a 8 de novembro"
- "42,13% Rui Costa. 30,26% Noronha Lopes"
- "'Orgulhoso e feliz pelo voto de confiança' [Rui Costa]"
- "'60% não se reveem no rumo do clube [Noronha Lopes]"
- "Tondela 0 Sporting 3. Sporting apanha FC Porto no topo"
- "Porto. ADN nas unhas da vítima trama homicida"
- "Peniche. Abusa da enteada e viola amiga"
- "Alarme com fraudes por chamadas e mensagens"
- "June Lockhart 1925-2025. Morreu aos 100 anos a atriz de 'Lassie'"
Diário de Notícias:
- "Governo quer gastar 12 milhões além da despesa efetiva inscrita no OE"
- "Eleições no Benfica. Rui Costa e Noronha Lopes vão à segunda volta em novembro"
- "José Ribau Esteves. 'Não sou dos que acham que o Chega teve um mau resultado autárquico'"
- "Saúde. Obesidade atinge quase 30% dos adultos em Portugal. Associações querem acabar com o medo de pedir ajuda"
- "Guerra comercia. EUA e China chegam a princípio de acordo antes do encontro entre Trump e Xi"
- "Aniversário. Lula chega aos 80 anos sem indicar o sucessor"
- "BE. João Soeiro e José Manuel Pureza são os preferidos para suceder a Mortágua"
Jornal de Notícias:
- "Contabilista foi mentora de esquema que lesou bancos em 17 milhões"
- "Rui Costa ganha mas não evita segunda volta. Rui Costa: 42,1%. Noronha Lopes: 30,2%"
- "Tondela 0-3 Sporting. Leões voltam às vitórias e pressionam dragões no topo"
- "FC Porto. Farioli ao ataque: 'Ganhámos 92% dos jogos'"
- "Liga no Minho. Braga vence Casa Pia e Famalicão derrota Vitória"
- "Porto. Latada nos Aliados juntou milhares de sonhos universitários"
- "Entrevista. 'Não é aceitável investigar-se Ivo Rosa durante dois anos'. Nuno Matos, presidente da Associação Sindical dos Juízes"
- "Orçamento. Corte no investimento para 'calar' protestos"
- "Halloween. Filmes de terror na rua e festas para todos os bolsos"
Negócios:
- "Navigator pára fábrica por falta de madeira"
- "Conversa Capital. Pedro Portugal Gaspar. Tendência de redução de imigrantes em 50% deverá continuar. Presidente da AIMA adianta que cerca de 20 empresas aderiram à 'via verde'"
- "Investidor privado. 'Private equity' ganha espaço à bolsa. Que riscos tem este mercado?"
- "Matérias-primas. Após subidas meteóricas, preço do cacau está em crise"
- "Energia. Ministra quer descer preço da luz mas sem cortar impostos"
- "Governo português tem dos investimentos mais baixos do euro em 2026"
- "Concessões dos casinos com oito candidatos"
O Jornal Económico:
- "Miguel Alves é o novo CEO do Banco de Fomento"
- "Rui Costa goleia na primeira mão das eleições"
- "AEP leva caderno de encargos à justiça"
- "Eleições. 'Ventura não pode ser nem será presidente', diz Marques Mendes"
- "Indústria de componentes automóveis vira-se para negócios na defesa"
- "China e EUA próximos de pré-acordo antes do encontro presidencial"
- "Um dos maiores bancos privados do Irão vai à bancarrota"
Record:
- Tondela 0-3 Sporting. Massacre de leão. Domínio total, grandes golos e muito desperdício"
- "Benfica. 2.ª volta já ferve"
- "Rui Costa ganhou destacado com 42,1% dos votos contra 30,3% de Noronha Lopes"
- "Moreirense-FC Porto. Farioli puxa dos galões. Recorda taxa de vitórias e elogia exibição de Nottingham"
- "Hóquei em Patins. Ó. Barcelos 4-3 FC Porto. Barcelos leva Taça continental"
O Jogo:
- "Benfica. Finalíssima. Atual presidente vence sem maioria absoluta e eleições decidem-se a 8 de novembro"
- "Rui Costa: 'Tive mais votantes do que há quatro anos'"
- "Noronha Lopes: 'Quase 60% dos sócios querem um novo rumo'"
- "Tondela 0-3 Sporting. Leão continua cheio de fome. Exibição avassaladora rende triunfo inequívoco"
- "Rui Borges: 'Energia, concentração, qualidade e sem contestação'"
- "Moreirense-FC Porto. Farioli convoca a razão. Treinador dos dragões considera injustas as análises da primeira derrota"
- "'Com o Rio Ave recebi elogios e estava furioso'"
- "Braga 4-0 Casa Pia. A receita europeia aplicada em casa"
- "Famalicão 2-0 V. Guimarães"
- "Estoril 1-1 Nacional"
- "Hóquei em patins. Barcelos bate FC Porto e conquista Taça Continental"
A Bola:
- "Rui Costa por todo o lado. Vence primeira volta das eleições do Benfica com 42,13% dos votos contra 30,26% de Noronha Lopes"
- "Atual presidente ganhou 94 das 108 secções de voto, principal adversário resistiu em Lisboa"
- "Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,1%) e Cristóvão Carvalho (0,18%) fora da corrida"
- "Duelo final a 8 de novembro"
- "Rui Costa: 'As pessoas mobilizaram-se para votar em mim, acreditam em mim, o que me deixa extremamente orgulhoso'"
- "Noronha Lopes: 'Quase 60% dos benfiquistas não se revê no rumo que o Benfica está a tomar"
- "Luís Filipe Vieira 'aproxima-se' de Rui Costa"
- "João Diogo Manteigas vai apoiar Noronha"
- "Tondela 0-3 Sporting. Leão de gala"
- "Bernardo Fontes, guarda-redes do Tondela, evitou goleada histórica"
- "Rui Borges: 'Demos resposta a nós mesmos. Fizemos um grande jogo'"
- "Moreirense-FC Porto. Farioli puxa dos galões. 'Ganhámos 92 por cento dos jogos desde que estou aqui'"
- "Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense: 'Vamos encontrar espaço para ferir o FC Porto'"
- "Braga 4-0 Casa Pia"
- "Famalicão 2-0 V. Guimarães"
- "Estoril 1-1 Nacional"