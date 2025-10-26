Rui Costa considera que segunda volta nas eleições do Benfica era inevitável

O presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou hoje que a segunda volta nas eleições aos órgãos sociais do clube era inevitável, olhando para o número de candidatos, após ser o mais votado no primeiro sufrágio.

"Creio que toda a gente pensava que, com seis candidatos, era quase inevitável haver uma segunda volta. Estou muito honrado, satisfeito e feliz por este voto de confiança que os sócios do Benfica me deram. Sabíamos todos que, dificilmente, alguém sairia vencedor na primeira volta, mas a mobilização de pessoas a votar em mim deixa-me extremamente orgulhoso", expressou Rui Costa, aos jornalistas.

O atual presidente e João Noronha Lopes disputarão a presidência do clube da Luz numa segunda volta, após serem os dois candidatos mais votados no ato eleitoral de sábado, com 42,13% e 30,26% das preferências dos sócios, respetivamente.

"Eu estou confiante, evidentemente. Conto com o apoio dos benfiquistas. Foi uma campanha muito interessante, com seis candidatos que também proporcionaram todo este envolvimento dos sócios do Benfica. Na minha campanha, continuarei a mostrar aos sócios quem eu sou e as minhas ideias", apontou o antigo futebolista.

A segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029 está agendada para 08 de novembro, uma vez que nenhum dos seis concorrentes recolheu a maioria dos votos (mais de 50%) necessária para eleger o presidente neste primeiro escrutínio.

"Todos nós queríamos que isto acabasse à primeira volta, para não se ter mais 15 dias disto e que o clube se possa concentrar no dia-a-dia do próprio, mas esta era uma situação muito fácil de prever. Vão ser 15 dias onde continuarei a privilegiar o facto de ainda ser presidente e estarmos numa fase da época onde o campeonato e a Liga dos Campeões são de extrema importância para o clube. O meu foco será sempre isso, continuando a mostrar as minhas ideias de futuro aos sócios", frisou.

As eleições para os órgãos sociais contaram no sábado com uma afluência de 85.710 sócios - um recorde a nível mundial -, pouco mais de metade dos sócios que estavam habilitados a participar neste escrutínio (160.182), numa eleição exclusivamente com voto físico que levou a mais de 19 horas de apuramento dos resultados finais, em todas as 108 secções de voto espalhadas por todo o mundo.

"Se houvesse voto eletrónico, teria sido muito mais fácil e, possivelmente, teriam votado muito mais pessoas. Isso fez com que se estendesse até às horas a que se estendeu, que obrigasse a que muita gente não pudesse votar e que tanta gente trabalhasse 24 horas de maneira ininterrupta. Foi uma operação extraordinária do Benfica. Eu dou os parabéns ao presidente da Mesa da Assembleia Geral e à sua equipa, que levou as eleições a todos os pontos do país e ao estrangeiro", realçou.

Luís Filipe Vieira (13,86%), anterior presidente, João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%) eram os restantes candidatos à liderança, que estarão agora excluídos da segunda volta, onde, além da corrida à direção, as listas de Rui Costa (G) e Noronha Lopes (F) vão igualmente discutir entre elas os restantes órgãos sociais, ou seja, a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, bem como a Comissão de Remunerações (órgão estatutário).