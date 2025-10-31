Voos suspensos durante quase duas horas por alerta de drones no aeroporto de Berlim

O tráfego aéreo esteve hoje à noite suspenso durante quase duas horas no aeroporto de Berlim-Brandenburg devido à presença de drones, adiantou um porta-voz da infraestrutura na capital alemã.

As descolagens e aterragens foram interrompidas entre as 20:08 e as 21:58 (19:08 e 20:58, hora de Lisboa), e "uma série de voos" foram desviados para outras cidades alemãs, acrescentou o porta-voz à agência France-Presse (AFP).

A UE e a NATO têm manifestado preocupação com operações atribuídas à Rússia na Europa de Leste, através de drones e aeronaves militares que, em diversos casos, resultaram em violações dos espaços aéreos de estados-membros.