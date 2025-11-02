Cotrim acredita que irá a uma segunda volta em caminho que "só acaba em Belém"

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo manifestou hoje confiança de que irá surpreender e seguir para uma segunda volta, assumindo-se como uma figura independente que não está "preso a lógicas partidárias" ou interesses.

"A primeira e principal mensagem que quero deixar aqui hoje é dizer com toda a clareza: eu vou à segunda volta. É contra muitos que não acreditam, mas eu acredito, vocês acreditam e isso é o essencial para começar este caminho que só acaba no Palácio de Belém", considerou Cotrim.

O eurodeputado e antigo líder da Iniciativa Liberal falava na apresentação oficial da sua candidatura às eleições presidenciais de 18 de janeiro, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Dirigindo-se diretamente aos seus adversários na corrida "para que eles percebam bem", Cotrim disse não estar "preso a lógicas partidárias", a interesses "mais ou menos instalados", "a aparelhos, a cálculos eleitorais, nem a organizações discretas ou secretas".

"Querem mais independência do que esta", questionou.