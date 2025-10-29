Possibilidade de aguaceiros fracos esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 30 de Outubro, períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos e vento fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/sudoeste.



Tal como tem acontecido nos últimos dias, no Funchal o céu vai apresentar períodos de muita nebulosidade e há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas vão variar entre os 19 e os 25ºC na Madeira e os 19 e os 24ºC no Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente 1,5 a 2 metros e na costa sul de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.