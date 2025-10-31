Sexta-feira com muitas nuvens na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado, sendo por nuvens altas no Porto Santo.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de chuva na ilha da Madeira e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

O IPMA aponta para uma pequena subida da temperatura mínima. Os termómetros deverão chegar aos 25ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas esperadas são de 21ºC e 20ºC, respectivamente.

Para o Funchal, está previsto, também, céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva. O vento deverá soprar, em geral, fraco (inferior a 20 km/h) de Sudoeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.