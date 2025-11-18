Jaime Filipe Ramos acusa o JPP de ser "um plágio de segunda categoria"

A resposta a Élvio Sousa veio do líder da bancada social-democrata que começou por repetir que o OE2026 "é um bom orçamento" masque pode ser melhorado na especialidade.

Jaime Filipe Ramos destaca a inclusão de 79 milhões de euros nas transferências para a Madeira, para compensar os "zero euros" que seriam transferidos pela aplicação simples da lei das finanças regionais.

Sobre as propostas do JPP, diz que são "plágios" de medidas já apresentadas ou iniciativas "sem sentido" e mal apresentadas."

"O JPP é um plágio de segunda categoria", afirma o deputado que também não compreende como é possível alguém deste partido falar de autonomia quando, em Santa Cruz, "têm vergonha do Hino da Região".

Sobre a proposta que, como recorda o PSD, retira 10% das receitas da Zona Franca para gestão da República, Jaime Filipe Ramos considera que o JPP ficou "incomodado com a descoberta" da proposta.

A reacção do JPP, diz, foi nas redes sociais e nos sites anónimos com "amigos do peito" de Élvio Sousa - "ninguém acredita que são perfis falsos" - a atacar "até jornalistas".