Gonçalo Ramos rende Ronaldo em 'onze' com cinco alterações

O avançado Gonçalo Ramos foi escolha do selecionador Roberto Martínez para render o castigado Cristiano Cristiano Ronaldo no 'onze' de Portugal para o duelo de hoje com a Arménia, no jogo final do apuramento para o Mundial2026 de futebol.

O técnico promoveu cinco alterações em reação à equipa inicial que, na quinta-feira, foi derrotada (2-0), pela Irlanda, em Dublin, chamando, além de Gonçalo Ramos, também os defesas Nélson Semedo e Renato Veiga, o médio Bruno Fernandes e atacante Rafael Leão.

Na frente, Gonçalo Ramos rende o castigado Cristiano Ronaldo, que foi expulso na partida na Irlanda, enquanto Rafael Leão entra para o lugar de João Félix.

No meio-campo, Bruno Fernandes está de regresso ao 'onze', depois de cumprir suspensão com os irlandeses, e substitui Rúben Neves, que desta vez fica no banco de suplentes.

Na defesa, Martínez também promoveu duas mexidas, com Nélson Semedo a surgir no lugar de Diogo Dalot e Renato Veiga a render Gonçalo Inácio, para fazer dupla com Rúben Dias no eixo.

Diogo Costa mantém a titularidade na baliza, João Cancelo, previsivelmente na lateral esquerda, assim com Vitinha e João Neves no meio-campo, tal com Bernardo Silva.

O Portugal-Armnénia está agendado para as 14:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e terá arbitragem do Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Se triunfar, Portugal garante automaticamente o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026, no nono da sua história e o sétimo seguido. Contudo, um empate ou uma derrota também poderão ser suficientes, face ao que suceder no duelo entre Hungria e Irlanda, que se defrontam à mesma hora, em Budapeste.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com sete, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), num torneio que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.