JPP critica prioridades do Governo Regional

O JPP criticou, hoje, as prioridades do Governo Regional, apontando que o Orçamento Regional deve investir na habitação e na saúde, e não no golfe. Os deputados do partido estiveram, hoje, no Faial, no âmbito da iniciativa 'Deputados com o Povo', que hoje percorre os concelhos de Machico e de Santana.

Na ocasião, Élvio Sousa abordou o novo campo de golfe previsto para o Faial. “O governo regional PSD/CDS anunciou a construção de mais um campo de Golfe na zona da Ribeira do Faial, uma área de crescimento futuro daquela freguesia, nomeadamente em matéria de agricultura, habitação, pequenos empreendimentos, pequena hotelaria, restauração e serviços", indicou.

Nós estamos do lado da população desta freguesia do Faial no que compete às prioridades de utilização do dinheiro dos impostos dos madeirenses. O Orçamento Regional deve, sim, investir na habitação e na saúde e não em campos de golfe, pois o que se está a passar é vergonhoso. O PSD está a utilizar o dinheiro dos madeirenses para expropriar e construir campos de golfe, e depois concessioná-los aos privados. Uma vergonha. Élvio Sousa

Aliás, disse mesmo que podemos estar a falar de um investimento de 60 milhões, montante que "dava para baixar dois pontos percentuais do IVA, ou ser usado para construir casas para a classe média e para todos os que precisam, ou mesmo para a saúde (recuperação de cirurgias, consultas, exames, e pagamento a tempo e horas dos reembolsos do IASaúde).”

“Importa esclarecer também que há mais de 20 anos foi promessa do Governo Regional da Madeira, construir a muralha da Ribeira nas duas margens e nada foi feito.”, recordou o parlamentar. Para Élvio Sousa, “a construção do campo do golfe, ao contrário do que possa parecer não é bem visto pela população nesta área, pois há também o receio de levar à perda de mais de 40 postos de trabalho (serviços, restauração e construção)”, concluiu.