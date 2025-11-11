Reencontro dos finalistas de 1975/76 do Liceu Jaime Moniz

Os Antigos Alunos do Liceu Jaime Moniz, do ano lectivo de 1975/76, preparam-se para celebrar com pompa e circunstância, as suas Bodas de Ouro, no próximo dia 30 de Novembro, no Funchal.

Este será um momento inesquecível e de reencontro de muitos, alguns vindos de fora da Região e com uma série de iniciativas, que visa abrilhantar, a tão marcante data académica.

Assim, na sexta-feira, dia 28 de Novembro, pelas 10 horas, será colocada na entrada do Liceu, uma placa alusiva à efeméride, seguido de um passeio circundante ao actual edifício da escola, para que possam vislumbrar e sentir o que ali mudou e como cresceu o antigo Liceu, terminando com fotografia a todos.

No dia 30, pelas 15 horas, na Sé Catedral, será celebrada uma missa alusiva, pelos párocos Carlos Almada e Bonifácio Santos, este último, antigo colega e também finalista.

Logo após a missa, será tirada a fotografia da praxe e um pequeno passeio até à Estátua de João Gonçalves Zarco, subindo depois todo o grupo para o 'View’s Baía', onde terá lugar o tão aguardado jantar alusivo aos '50 anos de Finalistas', com welcome drink no momento de boas vindas, seguido de entretenimento e jantar de gala comemorativo.

A animação estará a cargo dos '4/Litro' e do DJ João Canada.

O jantar terá início pelas 19:30, prolongando-se este convívio até à 1 da manhã.

De entre os vários finalistas num total de 240, algumas figuras conhecidas da sociedade madeirense, o juíz Jaime Pestana, o antigo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, o antigo líder do CDS, Ricardo Vieira, o médico Maurício Melim, o professor e escritor Deodato Rodrigues e o antigo jornalista e professor Duarte Azevedo, entre muitas caras conhecidas da Região.

Será entregue a cada ex-aluno, um livro de memórias com cerca de 60 páginas e 80 fotografias, onde se incluem retratos de 1975/76 e da viagem de finalistas realizada então, a Canárias.