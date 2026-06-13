Londres festeja o Dia de Portugal e fecha ruas para as comemorações

A Câmara de Lambeth decidiu fechar as ruas, pela primeira vez, para que a comunidade portuguesa e outras comunidades de língua portuguesa pudessem celebrar o Dia de Portugal.

São centenas de pessoas que quiseram celebrar este dia, pois é no centro do conhecido “Little Portugal”, mais concretamente em Nine Elms, que tudo está a decorrer e onde se encontram muitos madeirenses presentes no evento.

Nessa rua existem vários negócios de madeirenses, por exemplo: Tugal Food, Silva’s Coffee, Célia Bar e outros; bem como estabelecimentos de continentais, tais como The Hideout e o restaurante O Fumeiro, entre outros.

A organização deste evento foi proposta pela própria Câmara de Lambeth, onde existe um vereador português, Diogo Costa. O evento contou com animação de diversos grupos musicais e até com o Rancho Folclórico Raízes Lusitanas, bem como outros grupos ligados aos países de língua portuguesa, ou seja, dos PALOP.

Também era visível nas ruas o número de emigrantes com as camisolas da Seleção Portuguesa, sendo que, na sua grande maioria, usavam a camisola número 7, com o nome de Cristiano Ronaldo. Outros exibiam bandeiras portuguesas e diversos adereços alusivos a Portugal.

No espaço encontram-se vários comerciantes a vender frango assado, espetada, sardinhas, entre outras iguarias bem portuguesas.

Já no interior da Biblioteca de Lambeth, que fica na mesma rua, atuou uma banda brasileira que animou aquele espaço.

As ruas ficaram com um ambiente muito diferente do habitual, onde o cheiro a sardinha e a frango assado podia ser sentido ao longe, sendo visível a alegria das pessoas em participar nesta festa.

O evento contou ainda com a presença do cônsul-adjunto de Portugal, Luís Almeida, entre outras entidades e membros de diversas associações da comunidade portuguesa.