António Filipe responsabiliza Montenegro por greve geral

O candidato presidencial António Filipe responsabilizou hoje o primeiro-ministro e o Governo pela greve geral de 11 de dezembro e assinalou que quem faz as paralisações são os trabalhadores e não os sindicatos.

"Acho que se há um responsável por esta greve geral, é o primeiro-ministro e o seu Governo, na medida em que avança com uma proposta de alteração da resolução laboral que merece um repúdio muito generalizado dos trabalhadores", disse António Filipe durante uma ação de campanha no distrito de Aveiro.

O candidato presidencial apoiado pelo PCP referiu que se o Governo quiser evitar a greve geral deve retirar a proposta de alteração da organização laboral, considerando se trata de "um grave retrocesso relativamente à legislação laboral, que já hoje fragiliza muito a posição dos trabalhadores".

"Creio que os trabalhadores têm mais do que razão para recorrer a formas de luta extremas, como é o caso da greve. E não é por acaso que esta greve conta com uma adesão tão significativa relativamente aos sindicatos", afirmou.

António Filipe sublinhou ainda que quem faz uma greve são os trabalhadores, afirmando que os sindicatos, enquanto seus representantes, "têm a prerrogativa legal de convocar a greve, fazer o pré-aviso".

"Esta ideia de que os trabalhadores são instrumentalizados por recorrerem à greve é um completo absurdo, porque não são os sindicatos que fazem greve, são os trabalhadores. Se os trabalhadores não estiverem determinados a recorrer a formas de luta, não adianta aos sindicatos convocarem greves", acrescentou.

António Filipe falava aos jornalistas à entrada do refeitório do Crasto na Universidade de Aveiro, onde almoçou com os estudantes universitários e depois reuniu com a Associação Académica da Universidade de Aveiro.

Da parte da tarde, o candidato viaja para Espinho onde visita o Festival Internacional de Cinema de Animação Cinanima, que decorre de 7 a 16 de novembro, e termina o dia em Ovar com um jantar de apoiantes.