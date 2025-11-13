Acidente no nó de Câmara de Lobos complica (ainda mais) o trânsito

Um acidente ocorrido junto á entrada do nó de Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a condicionar neste momento o tráfego rodoviário na Vaia Rápida e naquela zona.

Do acidente, que aparenta envolver apenas uma viatura (poderá tratar-se de despiste), resulta neste momento num congestionamento que tem cerca de 2 km de extensão e deverá piorar, pelo menos até a Via Litoral retirar a viatura da estrada (via da esquerda).

NO mesmo sentido, mas no nó de Santo António e Pilar, uma viatura avariada está a condicionar fortemente o trânsito até à zona de São Roque (Viveiros), aqui com congestionamento de cerca de 5 km.

Por fim, na zona habitual da Cancela para trás até à subida do Caniço, continuando ao longo da Via Rápida até ao nó de Pestana Júnior, uma longa coluna de viaturas que já leva cerca de 7 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava. Aqui o trânsito intenso é o 'culpado'.