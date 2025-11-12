"A Passagem das Horas" no palco da Casa da Cultura de Câmara de Lobos

A Associação Cultural Proeza Altruísta, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, "apresenta o espetáculo 'A Passagem das Horas', de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, interpretado e encenado por Nelson Cabral", anuncia uma nota de imprensa a dar conta que a sessão terá lugar no dia 14 de Novembro, às 15h30, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

A peça é inspirada "nas palavras de Fernando Pessoa, que afirmou um dia que 'Álvaro de Campos é o personagem de uma peça; o que falta é a peça'", pelo que "Nelson Cabral dá corpo e voz ao poeta moderno, recriando em palco a tragédia existencial e vibrante" de 'A Passagem das Horas', que "um poema inacabado que reflete o conflito entre o desejo de viver tudo e a impossibilidade de o fazer plenamente".

No espectáculo, "o público é convidado a mergulhar no âmago do homem contemporâneo, aquele que busca compreender-se e acompanhar o vertiginoso movimento do mundo, apenas para se deparar com o vazio e a saudade. Entre a paralisia e a velocidade, a renúncia e o êxtase, o trágico e o esperançoso, Álvaro de Campos observa o tempo escapar-se-lhe entre os dedos e reconhece-se, enfim, na própria passagem das horas", resume.

A peça garante "uma interpretação intensa e profundamente humana" de Nelson Cabral, que "dá vida à peça que faltava. Natural de Ponta Delgada, nos Açores, o actor concluiu o Bacharelato em Teatro – ramo Atores, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto. Desde então, destacou-se em várias produções teatrais e televisivas nacionais, incluindo a série 'Rabo de Peixe', sucesso da Netflix em Portugal".

'A Passagem das Horas' é "uma oportunidade única de encontro entre o teatro e a literatura portuguesa, aproximando a comunidade da genialidade de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos", conclui. A entrada é gratuita, estando o número de lugares limitado à lotação da sala.