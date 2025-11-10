Viatura avariada e trânsito intenso causam congestionamentos

Uma viatura avariada logo após o nó de Câmara de Lobos, está a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, causando cerca de 2 km de congestionamento.

No sentido oposto, os mesmos 'problemas de sempre', agravados actualmente pela extensão e continuidade da obra no nó do Caniço, deixando um rasto de cerca de 4 km que os que procuram chegar ao Funchal enfrentam praticamente todos os dias úteis das últimas muitas semanas.

A Via Litoral, através do Infovias, aponta para uma melhoria nesta zona, embora ainda falte algum tempo para o fim da hora de ponta.

Ver Galeria

Ainda assim, para já é isso que pode encontrar na Via Rápida, sendo que na zona do Hospital pode esperar encontrar alguma resistência do pára-arranca, que se estende ao longo da Cota 40.