Capitania actualiza avisos para o vento e o mar

Após receber a actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, a Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de mau tempo no mar e para o vento, mas cancelou o aviso de visibilidade má, que foi estendido até às 06h00 de amanhã, 14 de Novembro, e para todo o Arquipélago da Madeira.

O vento de Oeste/Sudoeste muito fresco a forte (50-61 km/h), por vezes muito forte (63-74 km/h) durante a manhã, tornando-se gradualmente Oeste fresco a muito fresco (31-50 km/h), por vezes forte (51-61 km/h) a partir do meio da manhã. Um agravamento, como pode ver mais à frente.

A visibilidade será moderada, por vezes fraca no início, mas esse aviso foi cancelado.

Quanto à ondulação, na costa Norte as vagas de Oeste/Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros, enquanto na costa Sul, as ondas de Oeste/Sudoeste com 3 a 4 metros, sendo, na parte leste, 2 a 3 metros, diminuindo para 1,5 a 2,5 metros.

A Capitania recomenda, por isso, "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Além disso, a Capitania cancelou o aviso de mau tempo (sinal 6), mas emitiu um Aviso de Sinal 2 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira o qual corresponde a vento de força 8 (63 a 74 km por hora) ou superior começando no quadrante de Sudoeste. Ou seja, um agravamento, conforme se pode ler desta informação.

Por este motivo, "recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.