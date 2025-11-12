Avisos de chuva, vento e agitação marítima encurtados

Os avisos amarelo em vigor no arquipélago da Madeira para a precipitação forte, vento com rajadas tempestivas e mar agitado foram antecipados nalguns casos e o seu período no tempo encurtado, sendo certo que o aviso laranja para a chuva e trovoada mantém-se até às 9h00 desta quarta-feira.

Assim, de acordo com nova actualização do IPMA, na costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo o aviso amarelo de precipitação, por vezes forte, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vigora até às 9h00, sendo que na costa Sul e regiões montanhosas da Madeira vigora o referido aviso laranja.

Após uma espécie de 'bonança', um segundo período de aviso amarelo começa por volta das 18h00, com a mesma previsão de chuva e trovoada, até às 9h00 de amanhã, 13 de Novembro, para todo o arquipélago, incluindo Costa Norte, costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo.

Quanto ao vento, entre rajadas de vento até 75 km/hora nas costa Norte e Sul e no Porto Santo, mas até 95 km/hora nas zonas montanhosas, vigora um aviso amarelo entre as 21 horas de hoje e as 9h00 de amanhã.

Por fim, o aviso amarelo para a agitação marítima, é antecipado das 6h00 para as 3h00 de amanhã, 13 de Novembro, prolongando-se até às 00h00 de sexta-feira e não até às 19h00, prevendo-se ondas Oeste/Noroeste na costa Norte e Porto Santo e de Oeste/Sudoeste, nunca superando os 4 a 4,5 metros.