"Fumar? Não comeces": a campanha da Liga Portuguesa Contra o Cancro

A 31 de Maio assinala-se o Dia Mundial Sem Tabaco e a Liga Portuguesa Contra o Cancro lança uma nova campanha, especialmente destinada aos mais jovens. ‘Fumar? Não comeces’ alerta para os riscos associados ao tabagismo, seja devido aos cigarros tradicionais, seja cigarros electrónicos ou novas formas de consumo de nicotina.

A campanha recorre a referências ligadas ao surf, skate e dança urbana para transmitir uma mensagem clara: “é possível afirmar identidade, atitude e confiança sem recorrer ao tabaco”.

Numa nota publicada no seu site oficial, a Liga explica que “o consumo de tabaco continua a ser a principal causa de cancro evitável a nível mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabaco é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano, incluindo cerca de 1,3 milhões devido à exposição ao fumo passivo”.

A população mais jovem frequentemente desconhece os riscos menos evidentes e os efeitos a longo prazo. Esta é uma fase crítica pois os jovens “encontram-se numa fase de curiosidade e vulnerabilidade à iniciação; estão expostos socialmente ao consumo; mantêm percepções erradas relativamente ao consumo «ocasional» ou «social», subestimando o risco de dependência e os efeitos cumulativos da exposição”.

Além disso, há um novo desafio: as novas formas de tabaco. Estas ‘inovações’ recorrem a falsas ideias de segurança, posicionando estes novos produtos dirigida às populações mais jovens (tabaco na forma de gadgets tecnológicos e coloridos). Existe hoje evidência científica de que o tabaco aquecido e os vapes, podem causar doenças semelhantes àquelas provocadas pelos cigarros, para além de outras doenças graves e mortes evitáveis em adolescentes e adultos jovens.

O que é o tabaco aquecido?

O tabaco real é aquecido a altas temperaturas (em vez de arder), produzindo um vapor com nicotina em vez de fumo. No entanto, embora em menor quantidade, continua a libertar químicos nocivos e causam dependência.

O que são os vapes ou cigarros electrónicos?

É um dispositivo em formato de cigarro ou caneta que contém uma bateria e um depósito onde é colocado um concentrado de nicotina, solventes, glicerina vegetal e aromatizantes. No fundo, vaporiza líquido.