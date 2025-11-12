Capitania do Porto do Funchal actualiza e prolonga avisos até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos para as condições de mar nas próximas horas, nomeadamente de agitação marítima forte, vento forte e visibilidade má, após ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a evolução do temporal. Assim, tanto para a navegação como para a orla marítima o aviso é prolongado até às 6h00 de amanhã, 13 de Novembro e para todo o Arquipélago da Madeira.

Além da actualização no tempo, também a gravidade dos eventos é minorado, prevendo-se assim vento de Sudoeste fresco a muito fresco, com rajadas de 30 a 50 km/hora, soprando por vezes forte entre 51 e 61 km/hora), rodando para Oeste/Sudoeste, moderado a fresco entre 20 a 39 km/hora a partir do início da manhã, e aumentando para fresco a muito fresco a partir do final da tarde, por vezes forte a partir do final do dia, resume a Capitania.

Quanto à visibilidade, esta será moderada a fraca, temporariamente má, tornando-se boa a moderada a partir da manhã, por vezes fraca a partir do final do dia, havendo pois uma mudança nestas condições.

Por fim, a ondulação na costa Norte será de Oeste/Noroeste com 3 a 4 metros de altura, aumentando para 4 a 4,5 metros no final do período, sendo aqui um agravamento ligeiro, mas na costa Sul será de desagravamento com ondas de Oeste/Sudoeste com 3 a 4 metros, aumentando para 4 a 4,5 metros no final do período, sendo 2,5 a 3 metros na parte mais Leste.

Perante estas condições, "recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", adverte, como habitualmente.

As medidas também já são conhecidas, mas é sempre bom recordar e agir (nalguns casos evitar fazer):

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;