IPMA actualiza avisos para a Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos amarelo para precipitação, vento e agitação marítima tanto na ilha da Madeira como para o Porto Santo.

Na costa norte o aviso amarelo para precipitação, por vezes forte e persistente, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, estará em vigor entre as 18h51 de hoje até às 9 horas desta quinta-feira. O vento, com rajadas que podem atingir os 75 km/h, estará igualmente sob aviso entre as 21 horas de hoje e as 9 horas de amanhã.

Já o aviso para agitação marítima, com ondas de oeste/noroeste, com 4 a 4,5 metros, está válido entre as 3 horas da madrugada de quinta-feira até às 21 horas de sexta-feira.

Na costa sul os avisos de precipitação e vento vão estar válidos também até às 9 horas de amanhã. No entanto, agitação marítima, na parte oeste com ondas de oeste/sudoeste com 4 a 4,5 metros, está válida entre as 3 horas de amanhã e as 00h de sexta-feira.

Nas regiões montanhosas vigoram avisos de precipitação e vento, com rajadas até 95 km/h, nos mesmos períodos.

Por fim, na Ilha Dourada, a precipitação e o vento com rajadas até 75km/h estão sob aviso amarelo até às 9 horas de amanhã.

Relativamente à agitação marítima, com ondas de oeste/noroeste, com 4 a 4,5 m, vigora até às 21 horas de sexta-feira.